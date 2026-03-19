Endesa y el Puerto de Cádiz han inaugurado el primer sistema de suministro eléctrico a cruceros de España, una instalación pionera que permite a los buques conectarse a la red eléctrica terrestre mientras permanecen atracados en el Muelle Alfonso XIII de la capital gaditana.

Con una inversión conjunta que supera los ocho millones de euros, el proyecto representa un hito histórico en la transición energética del sector marítimo nacional.

El sistema puesto en marcha por Endesa, denominado OPS (On-shore Power Supply), elimina la necesidad de que los cruceros mantengan en marcha sus motores auxiliares durante la estancia en puerto. La reducción de emisiones contaminantes es drástica: un 96% de NOx, un 94% de partículas y un 64% de CO2, según los cálculos elaborados por Puertos del Estado.

El primer OPS de España

La instalación cuenta con una estación modular de 16 megavoltioamperios (MVA) y atenderá una demanda estimada de 8,62 GWh en su primer año de funcionamiento. Eso equivale a evitar la emisión de unas 5.000 toneladas de CO2 anuales, lo que supone retirar de las carreteras 2.800 vehículos durante un año completo.

Endesa tiene adjudicada la concesión del servicio en el Muelle Alfonso XIII por 35 años y suministrará a los buques energía con certificado de origen renovable. La inversión de Endesa en este proyecto asciende a 6,75 millones de euros, de los cuales 2,7 millones proceden de los Fondos NextGeneration de la Unión Europea.

5.000 toneladas menos de CO2

El acto de inauguración reunió al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; la presidenta del Puerto de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; el alcalde de Cádiz, Bruno García; y el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán. Todos coincidieron en señalar este proyecto como modelo a seguir para el resto de puertos españoles.

El Puerto Bahía de Cádiz se convierte así en el primero de España en ofrecer suministro eléctrico a cruceros en activo, una solución que además elimina el ruido generado por los motores auxiliares y mejora sensiblemente la calidad del aire tanto en el entorno portuario como en la ciudad. La iniciativa se enmarca en los objetivos de descarbonización marcados por la normativa europea antes de 2030.

Referente portuario en descarbonización

El sistema tiene carácter modular, lo que permitirá ampliar su potencia hasta los 24 MVA para dar servicio simultáneo a varios buques en distintos muelles. Esta arquitectura escalable garantiza que la infraestructura pueda crecer al ritmo del tráfico de cruceros y de unas exigencias medioambientales cada vez más estrictas en el sector marítimo internacional.

Con este proyecto, Endesa consolida su posición como socio energético estratégico en la electrificación de los puertos españoles, aportando experiencia técnica e innovación tecnológica al servicio de la descarbonización. La compañía eléctrica líder en España avanza así hacia un modelo portuario más limpio, competitivo y alineado con los grandes retos climáticos de la próxima década.