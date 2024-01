Se ha anunciado en Fitur 2024 el primer proyecto para la descarbonización de cruceros en el puerto de Cádiz a través del sistema On‐shore Power Supply (OPS), que facilita la conexión de los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en el puerto.

Esta operación, que será la primera de España de este tipo en ofrecer un servicio de suministro de energía a cruceros, está impulsado por Endesa X y la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC) estará operativo a partir del mes de septiembre de este año.

La eliminación de emisiones y la reducción de contaminación acústica en los puertos es posible gracias a este sistema que ya se está implantando en otros puertos de España y de Europa para, fundamentalmente, buques de carga.

Más de 8 millones de inversión

Cabe destacar que es una experiencia que ya se realiza en otros destinos para cruceros de Europa y que va en línea con las directrices europeas de reducción de emisiones en este tipo de instalaciones.

La presentación ha corrido a cargo de la presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, acompañada por el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, junto al director de Administraciones Públicas de Endesa X, filial de servicios energéticos de Endesa, Juan Garrigosa.

El proyecto puesto en marcha por Endesa X en el Puerto de Cádiz para la construcción y explotación de una instalación OPS servirá para preparar la instalación portuaria para el suministro energético a cruceros y buques en el muelle Alfonso XIII, en la dársena comercial de la capital.

La inversión económica asciende a más de 8 millones de euros, de los cuales 6,75 millones de euros serán aportados por parte de Endesa y 1,5 millones de euros por parte de la APBC en esta primera fase.

Reducciones drásticas

El objetivo de este proyecto, en línea con la estrategia de sostenibilidad de la APBC, es la reducción significativa de las emisiones contaminantes y la eliminación completa del ruido asociado al funcionamiento de los motores convencionales de los buques.

El sistema propuesto por Endesa X consiste en la conexión de los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto. De esta forma los motores auxiliares que utilizan para mantener el funcionamiento de sus necesidades puedan mantenerse apagados durante todo el tiempo que el buque permanece atracado para la carga y descarga de mercancías o personas.

De acuerdo con los cálculos elaborados por Puertos del Estado, la reducción de emisiones que se consigue tras sustituir la generación eléctrica a bordo, producida mediante la quema de combustible, por la conexión del propio buque a la red es drástica.

Se reduce un 96% de óxidos de nitrógeno, un 8% de óxidos de azufre, un 94% de partículas y un 64% de CO2. En el caso concreto de este proyecto la reducción se incrementará aún más ya que Endesa X suministrará a los buques energía eléctrica con certificado de origen renovable.

Sistema OPS

Para ello, Endesa X instalará una estación OPS modular de 16 MW que transformará la tensión y frecuencia de la red para adaptarla a las necesidades del buque. Estos equipos se montarán en el interior de contenedores lo que permitirá agilizar su instalación y ocupar menos espacio.

Asimismo, la estación OPS contará también con un equipo de conexión al buque, un dispositivo móvil con un brazo articulado, similar a una grúa, que permitirá conectar el cable al barco de forma rápida y segura.

Durante la primera fase el sistema OPS estará preparado para alimentar a un solo buque de hasta 16 MVA. A futuro, debido a su carácter modular, será posible alimentar a otros barcos de forma simultánea en el mismo muelle Alfonso XIII y en el muelle Ciudad.

Electrificación para cruceros

A futuro, se plantea también la electrificación de la Nueva Terminal de Contenedores y Cabezuela-Puerto Real. En esta primera fase se calcula que la reducción de CO2 alcance las 2.520 toneladas al año.

Para Teófila Martínez, el proyecto de electrificación para cruceros es un claro ejemplo del compromiso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con la sostenibilidad, de la que ha dicho, «no es una opción, sino una obligación. No somos libres de elegir ser sostenibles o no. Estamos obligados a serlo y en el caso concreto del puerto de Cádiz estamos comprometidos con el verde», ha reseñado.

Sostenibilidad en el puerto de Cádiz

En este sentido, la presidenta ha hecho hincapié en la necesidad de liderar y desarrollar un papel proactivo en materia de sostenibilidad ambiental, y ha recordado distintas actuaciones dentro de esta estrategia en los últimos años.

Ha repasado las iniciativas como las pantallas antipolución de Cabezuela, la implantación de sistemas de control de emisiones, la puesta en marcha de hasta tres plantas de energía fotovoltaicas y un ecoaparcamiento con GNL o la certificación ambiental en proceso, entre otras. Además, este mismo mes, como ha recordado Martínez, el puerto de Cádiz ha suministrado por vez primera GNL a un crucero en puerto.

Por su parte, Juan Garrigosa ha destacado que «Endesa X va a ser la primera empresa a nivel nacional que, junto al Puerto de Cádiz, va a ofrecer servicios de suministro eléctrico a cruceros, dentro de su compromiso con la descarbonización. Para ello, estamos ofreciendo propuestas de valor que acompañen al tejido industrial y doméstico que ofrezcan soluciones prácticas y reales para todos los sectores de la sociedad».