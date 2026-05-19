Tribbu ha sido galardonada en la 6.ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad con el Premio Servicio, un reconocimiento que concede la asociación Empresas por la Movilidad Sostenible a soluciones con impacto real en la transformación de los desplazamientos diarios. La plataforma española de coche compartido conecta conductores y pasajeros con rutas y horarios similares y consigue que cada asiento vacío deje de serlo en los trayectos cotidianos al trabajo, a la universidad o a centros educativos.

Siete años de trayectos

Desde que arrancó en 2019, Tribbu ha facilitado más de 7 millones de trayectos compartidos y ha evitado que llegasen a la atmósfera más de 75 millones de kilos de CO₂. Esas cifras no son el resultado de campañas de concienciación, sino de una tecnología que convierte los coches privados en una alternativa colectiva sin necesidad de flotas adicionales ni de infraestructura pública.

La plataforma opera bajo dos formatos: una app para usuarios que buscan compartir desplazamiento y una solución SaaS para organizaciones que quieren crear sus propias comunidades de movilidad. El sistema incluye tecnología de matching por ruta y horario, verificación de usuarios, valoraciones, reporting en tiempo real y medición del impacto ambiental de cada viaje.

Premio Servicio

El galardón reconoce la capacidad de Tribbu para optimizar el vehículo privado ya existente, sin necesidad de añadir nuevos coches a la circulación. La propuesta encaja especialmente en la movilidad corporativa y universitaria, donde la regularidad de los horarios favorece la coincidencia de rutas y facilita la formación de comunidades estables de viajeros.

Más de 200 organizaciones —entre ellas empresas, universidades e instituciones públicas— confían ya en la plataforma. Los Premios Internacionales de Movilidad, en su 6.ª edición, contaron con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería.

Ahorro energético

Una de las funciones más llamativas de Tribbu es la integración del sistema de Certificados de Ahorro Energético, un mecanismo oficial impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica que permite certificar los ahorros generados al compartir coche. Gracias a esa integración, la plataforma traslada el sistema al usuario final y facilita el acceso al Bono Energético: 0,04 euros por kilómetro y pasajero compartido.

Se trata de un incentivo económico que complementa el ahorro en combustible y aparcamiento que ya obtiene quien comparte vehículo de forma habitual. La combinación de ahorro directo y retribución por kilómetro convierte la propuesta en una de las más completas del segmento de movilidad compartida para trayectos diarios.

Voz de la CEO

«Este premio es una enorme alegría y una validación internacional del trabajo que llevamos años impulsando», señala Paloma Martín, CEO y cofundadora de Tribbu. «Nos confirma que el coche compartido ya no es solo una alternativa, sino una solución real para transformar la movilidad diaria de ciudades, empresas y personas», añade.

«Cada asiento vacío es una oportunidad para reducir emisiones, ahorrar recursos y construir una forma de movernos más eficiente, accesible y humana», concluye Martín.

Expansión internacional

Fundada en Madrid en 2019 bajo el nombre Hoop Carpool, Tribbu opera actualmente en España, Portugal, México, Colombia, Perú, Panamá y Guatemala. Su objetivo declarado es que compartir coche resulte tan habitual y accesible como subirse a un autobús, una meta que el Premio Servicio refuerza al otorgar visibilidad internacional al modelo.

El galardón llega cuando la compañía acelera su expansión y consolida su posición como referente en movilidad compartida para trayectos diarios en los mercados hispanohablantes. Una trayectoria que comenzó con cuatro jóvenes madrileños y hoy suma más de dos centenares de organizaciones en siete países.