Revolución en la construcción: crean ladrillos de plástico reciclado para levantar casas en solo cinco días

Una empresa colombiana está a punto de revolucionar la construcción tradicional. Conceptos Plásticos ha logrado desarrollar un nuevo sistema a partir de plástico reciclado que permite construir viviendas en solo cinco días, sin depender de sustancias como el cemento. A pesar de que esta tecnología ha demostrado su eficacia, el cemento se sigue imponiendo por las barreras burocráticas que hay para obtener licencias.

El proyecto, diseñado por Fernando Llanos y el arquitecto Óscar Méndez, ha conseguido reducir de manera significativa los tiempos y los costes de la obra. La idea se basa en bloques modulares que se ensamblan entre sí como piezas de construcción.

La idea surgió hace más de una década cuando Llanos, al intentar edificar en una zona de difícil acceso en Cundinamarca, chocó con la dificultad de transportar materiales pesados. Más tarde, junto con Méndez, crearon un modelo de economía circular que transforma desechos industriales y domésticos en viviendas.

¿Cómo funcionan estos ladrillos de plástico en la construcción?

Los bloques están fabricados con plástico descartado de residuos industriales y materiales recuperados. El resultado es un material que no solo aísla el calor, sino que incluye aditivos que retardan la combustión, lo que garantiza la seguridad habitacional de los habitantes.

El coste por unidad ronda los 20 millones de pesos colombianos (al cambio son 6.800 euros), en los que se incluye una vivienda de 40 metros cuadrados con dos habitaciones, cocina, baño, sala y comedor. Uno de los logros que ha conseguido esta iniciativa es la edificación de albergues temporales en Guapi, Cauca, que da cobijo a 42 familias desplazadas.

Hace un tiempo, en tan solo 28 días, un equipo de 15 personas levantó más de 1.000 metros cuadrados de estructuras. El Consejo Noruego de Refugiados destacó que el diseño se adapta perfectamente a zonas húmedas y calurosas, además de mejorar la ventilación y la iluminación.