Las macrogranjas de Maranchón afrontan una nueva fase crítica. La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha anunciado acciones judiciales contra las autorizaciones concedidas al proyecto de cinco instalaciones avícolas intensivas que la multinacional Aviagen pretende implantar en el término municipal de Maranchón, en la provincia de Guadalajara.

La plataforma celebró una reunión con el alcalde y el teniente de alcalde de Maranchón para trasladar su preocupación por el avance administrativo del proyecto. Durante el encuentro expuso los motivos técnicos, ambientales y jurídicos por los que considera que la tramitación de las macrogranjas debería paralizarse cautelarmente hasta aclarar cuestiones que califica de máxima gravedad.

Alondra ricotí

El factor que ha alterado de forma más llamativa el escenario es la reciente documentación de presencia de alondra ricotí (Chersophilus duponti) en el entorno de varias de las granjas proyectadas. Esta pequeña ave esteparia, de apenas 18 centímetros de longitud, está catalogada en peligro de extinción y es objeto de un borrador de decreto autonómico de protección y recuperación de hábitat en Castilla-La Mancha.

La plataforma mostró al ayuntamiento mapas y documentación técnica que acreditan la presencia de la especie en cuadrículas próximas a las instalaciones previstas. Además, anunció que solicitará informes periciales elaborados por especialistas científicos independientes para reforzar la base técnica de sus recursos.

Cinco granjas, 500.000 aves

El proyecto de Aviagen contempla cinco macrogranjas de selección genética avícola en el término de Maranchón y sus pedanías: La Velasca (Clares), Cabezo Grande-El Morenal, Los Lebrones, La Nava y Fuente Molino. La capacidad conjunta asciende a 500.000 aves por año en dos ciclos productivos, con un consumo estimado de agua superior a 23.000 m³ anuales y una producción de gallinaza que supera las 900 toneladas al año.

Para sortear los umbrales de evaluación ambiental conjunta, el proyecto fue fragmentado en cinco expedientes independientes de estudio de impacto ambiental. Esta fragmentación es uno de los aspectos que la plataforma lleva denunciando desde el inicio y que los recursos judiciales anunciados buscan cuestionar ante los tribunales.

Estado de cada expediente

La tramitación se encuentra en fases muy distintas según la instalación. La Velasca y Cabezo Grande-El Morenal cuentan ya con licencias urbanística, ambiental y de obras concedidas, y la plataforma ha interpuesto un recurso de reposición y un recurso contencioso-administrativo respectivamente. Los Lebrones tiene la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida y la plataforma ha presentado recurso de alzada.

La Nava se encuentra en situación de proyecto modificado, pendiente de resolución tras cambios en el diseño y adquisición de una nueva parcela. Según denunció la plataforma, Aviagen habría desplazado varias naves hacia una nueva ubicación para evitar la afección a un enclave con vegetación endémica vulnerable. Ante estas modificaciones, la organización ha solicitado formalmente la apertura de un nuevo periodo de información pública.

Fuente Molino paralizada

El expediente de Fuente Molino permanece detenido por problemas ambientales pendientes de resolución. Su ubicación en el entorno de la captación de agua de Turmiel, en el valle del río Molino, constituye uno de los focos de mayor preocupación en términos de riesgo de contaminación de acuíferos.

El propio alcalde reconoció durante la reunión que el Ayuntamiento consultará a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha cómo puede afectar el futuro decreto de protección de la alondra ricotí al desarrollo del conjunto de las macrogranjas proyectadas.

Red Natura 2000

Las cinco instalaciones se localizan en el Valle y Hoces del Mesa, espacio integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). El territorio alberga sabinas albares centenarias, aves rupícolas amenazadas como el alimoche, el buitre leonado y el águila real, y un cielo Starlight entre los más oscuros de Europa.

La plataforma subraya que las macrogranjas de Maranchón serían las primeras instalaciones de estas características en un radio aproximado de 7.500 km², lo que convertiría al municipio en la puerta de entrada a un proceso de industrialización ganadera intensiva en un territorio libre hasta ahora de este tipo de explotaciones.

Impacto socioeconómico cuestionado

La plataforma trasladó al ayuntamiento estudios demográficos que muestran que, en otros municipios rurales donde se han implantado explotaciones ganaderas intensivas, el efecto sobre la fijación de población ha sido contrario al prometido. En muchos casos, los procesos de despoblación se agravaron en lugar de revertirse.

El alcalde reconoció en la reunión no haber previsto inicialmente la magnitud del rechazo social al proyecto entre la vecindad de Turmiel, la pedanía más próxima a varias de las instalaciones. La plataforma recordó que ese rechazo es ampliamente mayoritario en la localidad.

Acciones judiciales

La organización anunció su intención de interponer recursos contencioso-administrativos contra las autorizaciones que continúen otorgándose. Advirtió además de que, en caso de iniciarse las obras de cualquiera de las granjas, estudiará la presentación inmediata de denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente solicitando medidas cautelares de paralización.

Las macrogranjas de Maranchón concentran así un escenario de impugnación legal, revisión ambiental y movilización vecinal. «Han aparecido nuevos factores ambientales, nuevas modificaciones del proyecto y nuevas dudas jurídicas que obligan a extremar la prudencia administrativa antes de adoptar decisiones irreversibles», señalan desde la plataforma.