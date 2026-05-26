El salmón atlántico está convirtiéndose en un fantasma de los ríos a causa del clima extremo. Su escasez y ausencia han estado en boca de todos los amantes de la pesca y del mítico campanu en Asturias, cuya captura ha sido la más tardía de la historia.

Las crías de esta especie mueren en masa antes de completar su ciclo vital, atrapadas entre dos amenazas opuestas que el cambio climático intensifica sin tregua: las sequías mortales y las inundaciones violentas.

Un estudio liderado por la Universidad de Essex y publicado en Global Change Biology certifica que el clima extremo está borrando al salmón atlántico de los ríos a un ritmo sin parangón en la historia moderna.

La investigación pone contexto científico global a la crisis que ya vivimos en España, donde el salmón atlántico acumula un declive del 82% en apenas una década.

El laboratorio californiano

El trabajo analizó el comportamiento de jóvenes salmones en el Delta Sacramento-San Joaquín de California durante los años más extremos de la última década.

Los investigadores compararon la sequía plurianual de 2012-2016 con las devastadoras inundaciones del invierno de 2016-17, que causaron daños millonarios en infraestructuras. Los resultados fueron contundentes: en cualquiera de los dos escenarios de clima extremo, los peces juveniles perdían toda posibilidad de supervivencia.

El equipo rastreó el paradero de los peces mediante el análisis químico de los otolitos, pequeñas piedras del oído interno que funcionan como una caja negra biológica y registran cada etapa del viaje del animal. Esta metodología, más habitual en arqueología forense, permitió reconstruir los movimientos vitales de ejemplares demasiado pequeños para equipararlos con marcas convencionales.

El 15% que sobrevive

Los datos revelaron que los migrantes más tempranos, también los más vulnerables, representaban alrededor del 80% de los juveniles que entraban en el delta. Pero sólo el 26% lograba atravesarlo y apenas el 15% llegaba a adulto para regresar a desovar. En los años de clima extremo, esa tasa de supervivencia se desplomaba todavía más.

La doctora Anna Sturrock, investigadora principal del estudio, explicó que estos migrantes tempranos constituían un misterio antes de este trabajo porque su tamaño mínimo impedía equiparlos con marcadores tradicionales.

Gracias a los otolitos fue posible identificar los puntos críticos de mortalidad a lo largo de toda la ruta migratoria. La clave, señaló la investigadora, reside en restaurar la diversidad de hábitats para que el salmón atlántico disponga de alternativas en cualquier condición climática.

Fantasmas bajo el agua

La explicación reside en décadas de ingeniería hidráulica. Las obras en el delta californiano transformaron una red de humedales y llanuras de inundación en una serie de canales de corriente rápida.

Cuando llegan las sequías, los caudales bajos elevan la temperatura del agua hasta niveles letales. Cuando llegan las inundaciones, los peces más pequeños son arrastrados directamente al océano antes de haberse desarrollado lo suficiente para sobrevivir en aguas saladas.

Los investigadores denominaron a estos individuos perdidos fantasmas del río: mueren sin dejar rastro visible bajo la superficie. Es la imagen que define la amenaza: una especie que desaparece en silencio.

La crisis del campanu

La conexión con la crisis del campanu asturiano resulta directa. En España, el salmón atlántico ha desaparecido ya de ríos como el Umia (Pontevedra), el Navida (Asturias) y el Deba (Guipúzcoa). La Sociedad Ibérica de Biología de Ictiología Conservadora (SIBIC) lo clasifica en peligro crítico según los criterios de la UICN, el nivel inmediatamente anterior a la extinción en estado silvestre.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado al Comité Científico que informe sobre si procede elevar la catalogación de la especie. En lo que va de 2026, el campanu del Sella no apareció hasta los 23 días hábiles de temporada, el retraso más prolongado desde que existen registros.

Sin opciones en el río

Rachel Johnson, coautora del trabajo y científica de NOAA Fisheries, recalcó que en años de clima extremo los salmones juveniles se quedan sin opciones y que los modelos climáticos anticipan condiciones adversas cada vez más habituales. La biodiversidad dentro de la propia especie —diferentes grupos que migran en momentos y rutas distintos— actúa como seguro frente a los vaivenes del clima. Pero cuando todos los escenarios se vuelven hostiles a la vez, ese margen desaparece.

Hacia la restauración

Los autores del estudio reclaman actuaciones que reproduzcan esa diversidad migratoria a lo largo de todo el recorrido del río. No basta con recuperar tramos aislados: el salmón atlántico necesita corredores fluviales continuos con humedales y llanuras de inundación que sirvan de refugio tanto en estiaje como en crecida.

Es la misma opción que reivindican los científicos y ecologistas españoles para los ríos cantábricos: eliminar barreras, cesar las extracciones de reproductores y decretar una moratoria de la pesca. El campanu, símbolo vivo de los ríos asturianos, aguarda que esas decisiones lleguen a tiempo.