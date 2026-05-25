El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado este lunes el Plan Social para el Clima, una propuesta que movilizará 9.099 millones de euros entre 2026 y 2032 para acelerar la transición energética entre los ciudadanos con menos recursos. El plan sale a audiencia pública y espera el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria.

«Es importante que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo», declaró el presidente durante el acto de presentación en Madrid. Con esa frase definió el espíritu de un plan que aspira a que la transición ecológica sea también una transición justa.

Dos grandes ejes

El Plan Social para el Clima divide su presupuesto en dos bloques. El primero destina 4.723 millones a ayudar a los hogares vulnerables, especialmente a quienes se encuentran en situación de pobreza energética o carecen de recursos para rehabilitar sus viviendas. El segundo reserva 4.376 millones para descarbonizar el sector de la movilidad.

La financiación procederá en su mayor parte del Fondo Social Europeo para el Clima, con el 10,52% asignado a España, al que se sumará una aportación nacional equivalente al 25% del presupuesto total. Sánchez ha pedido el respaldo parlamentario para culminar la tramitación antes de que acabe el año.

Quiénes se benefician

Los receptores del plan son los hogares con rentas bajas y medias-bajas, los usuarios de transporte sin alternativas viables al vehículo de combustión y las microempresas de menos de 10 empleados y facturación inferior a dos millones de euros. Estas últimas podrán acceder a ayudas para renovar sus flotas con cobertura de hasta el 100% del sobrecoste.

El presidente criticó que la ultraderecha ponga en cuestión el sistema europeo de comercio de emisiones, al que calificó de instrumento imprescindible para financiar la transición. «La transición ecológica sólo tendrá éxito si es justa desde el plano económico, social y medioambiental», recalcó Sánchez.

Partidas de vivienda

El componente de vivienda del Plan Social para el Clima incluye 1.813 millones para la promoción de vivienda asequible, 1.220 para la rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables y 923 para edificios residenciales. Otros 278 millones se destinarán a la rehabilitación de viviendas individuales.

El plan también contempla 300 millones para comunidades energéticas y consumidores activos, y 162 millones para proyectos piloto de intervención exprés en edificios de uso social. La red RED-ACTÚA recibirá 27 millones para oficinas de asesoramiento presencial e itinerante en zonas rurales, con el objetivo de reducir la brecha digital.

Movilidad y transporte

En el eje de movilidad, el Plan Social reserva 2.269,6 millones para la descarbonización del transporte por carretera. De esa partida, 846,2 millones apoyarán la renovación de flotas pesadas en microempresas vulnerables y 642 millones financiarán la adquisición de vehículos eléctricos ligeros para trabajadores autónomos.

Otras partidas contemplan 381,4 millones para la electrificación del transporte público urbano y 400 millones para el despliegue de puntos de recarga en instalaciones propias de empresas. La cifra más llamativa en este bloque es el Abono Único Social, dotado con 740,5 millones, que permitirá viajes ilimitados y multimodales a tarifas muy reducidas.

Brecha urbana y rural

El ministro de Transportes Óscar Puente subrayó que sólo el 6% de la población rural tiene garantizado el derecho a la movilidad, frente al 77% en entornos urbanos. El Plan Social para el Clima quiere reducir esa brecha con 702 millones para movilidad rural a la demanda y 370,5 para impulsar la movilidad activa.

La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez definió el plan como «un segundo impulso» al Plan de Recuperación poscoronavirus, con foco especial en los barrios donde los fondos europeos anteriores llegaron con más dificultades. La vicepresidenta tercera Sara Aagesen precisó que la propuesta estará en audiencia pública hasta finales de junio, con una segunda oleada de talleres durante ese mes.

Hacia Bruselas

El objetivo del Gobierno es remitir a la Comisión Europea una propuesta definitiva antes de que concluya 2026. Sánchez ha exigido que el plan recoja «la inteligencia colectiva» del país para que la transición energética sea un motor de justicia y equidad, no sólo una obligación regulatoria.

Resumen de partidas del Plan Social para el Clima (2026–2032)

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN — 4.723 M€

Promoción de vivienda asequible: 1.813 M€

Rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables: 1.220 M€

Rehabilitación de edificios residenciales: 923 M€

Rehabilitación de viviendas individuales: 278 M€

Comunidades energéticas y consumidores activos: 300 M€

Proyectos piloto de intervención exprés y edificios sociales: 162 M€

Red RED-ACTÚA (oficinas de asesoramiento): 27 M€

MOVILIDAD Y TRANSPORTE — 4.376 M€

Descarbonización del transporte por carretera: 2.269,6 M€ Renovación de flotas pesadas en microempresas: 846,2 M€ Vehículos eléctricos ligeros para autónomos y microempresas: 642 M€ Electrificación de flotas de transporte público urbano: 381,4 M€ Puntos de recarga en instalaciones de empresas: 400 M€

Transporte público asequible y accesible: 964,8 M€ Abono Único Social (viajes ilimitados multimodales): 740,5 M€ Nuevos carriles exclusivos para autobuses (+80 km): 224,3 M€

Movilidad rural a la demanda y compartida: 702 M€

Movilidad activa: 370,5 M€

Puntos de intercambio para carpooling: 43 M€

Intermodalidad (aparcamientos seguros bici/VMP): 26,2 M€

TOTAL: 9.099 M€