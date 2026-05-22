Una ilustración pintada sobre el pavimento de la Puerta del Sol convierte el corazón de Madrid en un aula abierta sobre el agua potable. La obra, impulsada por Fundación Canal, invita a los madrileños a detenerse y reflexionar sobre lo escaso que resulta este recurso vital. El arte urbano hace aquí lo que rara vez consiguen las estadísticas: volver visible lo invisible.

La pieza lleva por título Planeta azul, ¿Planeta agua? y fue inaugurada este jueves por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Permanecerá instalada en el centro neurálgico de la capital hasta el 19 de julio.

Arte y ciencia en el suelo

Se trata de una ilustración anamórfica de gran formato de 97,2 m² pintada directamente sobre el suelo, que solo se percibe con nitidez desde un ángulo preciso. La técnica genera un potente efecto óptico que arrastra a los transeúntes a sacar el teléfono y fotografiar la escena.

La composición representa un gran socavón del que emergen varias esferas. Cada una visualiza una proporción distinta: el volumen total de la Tierra, el agua existente en el planeta —que ocupa el 70% de la superficie— y la cantidad realmente disponible para el consumo humano.

Golpe visual

Ese tercer valor es el verdadero golpe visual de la obra. El agua potable accesible para las personas representa una fracción mínima frente a la magnitud aparente de los océanos. El arte urbano, en este caso, traduce en metros cuadrados lo que un informe tarda páginas en explicar.

La pieza incorpora elementos explicativos y señalética que guían al visitante hasta el punto de vista correcto. Desde ese ángulo, las esferas cobran volumen y la imagen se vuelve tridimensional, con un efecto que invita a la interacción y a la fotografía.

25 años de Fundación Canal

La instalación forma parte de la programación especial por el 25 aniversario de Fundación Canal, encuadrada a su vez en el 175 aniversario de Canal de Isabel II. La entidad ha optado por llevar la divulgación ambiental al espacio público con un formato accesible y participativo.

La elección de la Puerta del Sol no es casual. El enclave más transitado de Madrid garantiza que el mensaje sobre el uso responsable del agua potable llegue a miles de personas cada día, sin necesidad de entrar en un museo ni adquirir una entrada.

Redes sociales y participación

La obra anima a difundir el mensaje bajo las etiquetas #PlanetaAgua y #CadaGotaCuenta. La combinación de arte urbano, conocimiento científico y sensibilización convierte la visita en una experiencia que va más allá de la foto.

La Comunidad de Madrid mantiene su compromiso con la gestión eficiente del agua. Canal de Isabel II lleva 175 años garantizando el abastecimiento de la región con un modelo reconocido internacionalmente por su excelencia técnica, su capacidad de innovación y su respeto al medioambiente. Hacia ese horizonte apunta también esta iniciativa: que la Puerta del Sol recuerde, cada verano, que el agua no es infinita y que cada gota cuenta.