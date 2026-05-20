Telpar y Allianz han firmado un acuerdo a largo plazo que convierte la app de Telpark en el punto de encuentro entre los seguros de la aseguradora y los servicios de movilidad urbana del operador de aparcamientos. La alianza ha entrado en vigor hoy 20 de mayo de 2026 en toda España y llega a doce ciudades con presencia inmediata en más de 40 parkings.

Los usuarios de Telpark podrán contratar desde hoy pólizas de hogar y automóvil de Allianz directamente en la app, con descuentos de hasta el 15%. Al mismo tiempo, los clientes de Allianz accederán a la suscripción Early Bird de Telpark One, que incluye un 20% de descuento en aparcamiento y recarga eléctrica, así como acceso preferente a promociones exclusivas.

Entrada express con descuento

Además, los asegurados de Allianz podrán activar un 10% de descuento en el servicio de entrada express de Telpark durante un año a través de la app MyAllianz. La activación es inmediata y no requiere ningún trámite adicional para el cliente.

La alianza conecta la red de más de 320.000 plazas de Telpark con la cartera de clientes de Allianz y su plataforma digital MyAllianz. Telpark aporta además una base de 6,1 millones de usuarios activos en su app, lo que abre a Allianz un canal de distribución directo en el momento en que el conductor ya está vinculado al vehículo.

Ecosistema integrado

El acuerdo responde a la estrategia de ambas compañías de construir ecosistemas de servicios integrados alrededor del cliente. En un mercado donde la retención depende de la frecuencia de contacto, la combinación de seguros y movilidad cotidiana crea un vínculo más sólido y continuo con el usuario.

Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros, señala que el futuro del seguro consiste en estar presentes siempre que los clientes necesiten a la compañía, y que la movilidad es uno de esos momentos clave. Añade que la alianza con Telpark marca el inicio de una nueva etapa orientada a construir un ecosistema de movilidad cada vez más amplio e innovador.

Dos CEOs, una visión

Pedro Agapito, CEO de Telpark, recalca que la alianza permite dar un paso más en la evolución de la empresa como líder en la creación de ecosistemas de movilidad en Iberia. Subraya que integrar en una misma experiencia digital el aparcamiento, la recarga eléctrica y el seguro es conectar infraestructura, tecnología y servicios para acompañar al usuario en todo su recorrido, del mundo físico al digital y sin fricciones.

El lanzamiento cubre doce ciudades: La Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Majadahonda, Marbella, Sant Cugat del Vallès, Sevilla, Valencia y Zaragoza. La distribución garantiza presencia en las principales áreas metropolitanas del país desde el primer día.

Más servicios en camino

El modelo prevé la incorporación progresiva de nuevos servicios y ventajas para los clientes de ambas marcas. Allianz aporta su experiencia aseguradora, su capacidad de distribución y el conocimiento de su cartera, mientras que Telpark contribuye con su infraestructura física y su plataforma digital de movilidad.

Esta colaboración sienta las bases de un modelo que integra activos físicos, tecnología y servicios en una propuesta conjunta centrada en el cliente. Sectores que hasta ahora operaban de forma separada —seguros y movilidad urbana— convergen en una oferta que el usuario gestiona desde una única aplicación.