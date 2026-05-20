La energía nuclear complementa a las renovables en España y garantiza precios bajos de la electricidad y seguridad en el suministro, según un análisis de PwC publicado con datos de REE. A juicio del documento, un mix energético que combine ambas tecnologías es el escenario ideal para atender el crecimiento de la demanda y asegurar una industria competitiva.

El informe de PwC expone el argumento de que la energía nuclear ha frenado el ritmo de instalación renovable. Ese ritmo se ha visto dificultado por los permisos, los cuellos de botella en las redes y la falta de demanda en horas solares, no por la existencia del parque nuclear, según expresa la consultora.

La renovable supera ya a Almaraz

El documento, titulado Transición energética: La energía nuclear como complemento al desarrollo renovable, explica que sólo en el primer trimestre de 2026 la potencia renovable instalada (2,2 GW) superó la de Almaraz, cifrada en 2,1 GW. Toda la potencia solar FV y eólica actualmente instalada, cerca de 84 GW, es cuarenta veces superior a la de esa central, y la prevista en el PNIEC, alrededor de 138 GW, la supera en más de 65 veces.

España sigue instalando renovables a un ritmo anual de 7 GW en solar FV y 1 GW en eólica. Existe, según reflejan en el análisis, un amplio pipeline de proyectos con permisos en curso. Gran parte de estos desarrollos se articulará mediante PPAs, lo que reducirá su exposición al mercado.

Demanda que no crece

Una de las conclusiones es que el reto no está en la generación, sino en la integración. En los últimos diez años la demanda eléctrica total ha caído un 0,4% anual, la punta de demanda ha retrocedido un 0,1% anual y la demanda en horas solares ha bajado un 0,8% anual por el auge del autoconsumo.

La potencia renovable ya duplica la demanda punta y llegará a 2,5 veces en 2030, cuando el PNIEC prevé una demanda total de 344 TWh y una punta de 54 GW. Integrar 62 GW de solar FV y 76 GW de eólica sobre esa demanda no es factible sin almacenamiento adicional, según refleja el análisis.

Tres palancas clave

Las tres palancas que PwC identifica para resolver el reto de la integración renovable son el crecimiento de la demanda, el almacenamiento y la inversión en redes. La electrificación del transporte y de la industria, junto con nuevos consumos como centros de datos o hidrógeno, elevará la demanda en horas solares y permitirá absorber la nueva producción fotovoltaica.

El almacenamiento (bombeo y baterías) aumenta la demanda en horas de precios bajos, reduce los vertidos y traslada esa energía a horas de precios caros, desplazando la generación térmica. Actualmente hay 3,5 GW instalados, con 16,8 GW en curso y un objetivo PNIEC de 70,3 GW.

Inversión en redes

La inversión en redes conecta nueva demanda y nueva generación renovable, eliminando cuellos de botella y vertidos. Para PwC, el cierre nuclear añadiría esfuerzos adicionales para asegurar la estabilidad del sistema; mantener las centrales supone un ahorro que podría redirigirse a las zonas de la red con mayor necesidad.

En lo que va de 2026, REE utiliza de media cerca de 9 GW de potencia nuclear y de ciclo combinado para gestionar las restricciones técnicas. Cuanta menos energía nuclear accede al mercado diario, mayor es el volumen de restricciones que debe activar el operador.

La nuclear en el mercado

Entre las afirmaciones está una que reseña PwC: la energía nuclear compite en el mercado eléctrico como cualquier otra tecnología. En períodos de alta generación renovable queda desplazada por fuentes más baratas; el resto del tiempo entra en la casación desplazando ciclos combinados y reduciendo el precio marginal de la electricidad.

Además, desde el documento se subraya que la nuclear aporta control de tensión e inercia sin coste adicional para el sistema. Sin ese servicio, REE debe programar más ciclos combinados, con el consiguiente aumento de costes y de emisiones. Los vertidos técnicos de solar FV fueron de sólo un 3,5% en 2025 y el 86% se debió a sobrecargas en la red de transporte.

Más emisiones sin nuclear

Entre las grandes conclusiones, se afirma que cerrar el parque nuclear dispararía las emisiones de CO₂, ya que su sustitución íntegra con renovables no es técnicamente viable a corto plazo. En doce años las centrales nucleares han evitado más de 400 millones de toneladas de CO₂ en la atmósfera, equivalentes a siete años de emisiones del parque automovilístico español.

El ejemplo alemán ilustra el riesgo del cierre nuclear: tras clausurar sus reactores, Alemania se vio obligada a disparar el consumo de gas, con el correspondiente aumento de emisiones. Los 100 reactores de la UE cubrieron en 2023 el 25% de la demanda total y la mitad de la generación libre de emisiones.

Mix eléctrico

El mix eléctrico de los países con parque nuclear es de media un 37% menos emisor que el de los países sin nuclear. España necesita más electrificación, más almacenamiento y más redes: el cierre nuclear no es la solución y, además, encarece la factura y aleja los objetivos climáticos.

El análisis señala que el cierre nuclear no resuelve el reto de la integración de las renovables: encarece la factura eléctrica, aumenta las emisiones y obliga a reforzar las redes. España necesita más electrificación, más almacenamiento y más inversión en infraestructuras, con la energía nuclear como pilar de un mix energético equilibrado.