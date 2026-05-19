Los premios de hostelería sostenible más importantes del sector español reconocen, en su tercera edición, a establecimientos que han convertido la acción climática en el eje de su gestión diaria. Five Guys, Alsea y el Grupo El Pòsit (Tarragona) se alzan con los galardones nacionales de los III Premios Hostelería #PorElClima 2026, una iniciativa de ECODES junto a Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España.

La gala se celebró en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica, y Núria Aymerich, Comisionada Especial para la competitividad industrial y la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

Cinco categorías nacionales

En las cinco categorías nacionales, los galardones recayeron en Five Guys (Acción), Alsea (Impulso), El Pòsit (Innovación), el Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante (‘Alianzas’) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEH-VA) (‘Liderazgo’). Además, 17 establecimientos —uno por cada comunidad autónoma— recibieron el premio autonómico.

El jurado analizó más de 700 establecimientos y cerca de 20.000 acciones en esta edición, las más ambiciosas en términos de participación desde la creación de los premios que reconocen el esfuerzo del sector de la hostelería por ser más sostenibles. Las iniciativas más valoradas se concentraron en la gestión de residuos, el consumo responsable, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la optimización del consumo de agua.

Alsea y Five Guys

El grupo Alsea, reconocido en la categoría Impulso, ha adherido cerca de 300 establecimientos de marcas como VIPS, Domino’s Pizza o Gino’s, donde se han identificado más de 7.000 acciones climáticas, especialmente en eficiencia energética y ahorro de agua. Su estrategia incluye la futura instalación de placas solares y cargadores eléctricos, en línea con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Five Guys, galardonado en la categoría ‘Acción’, ha optimizado sus sistemas de climatización mediante domótica en locales piloto de Madrid y Barcelona desde su adhesión en 2023, con 32 locales incorporados al programa. La automatización del control de temperatura y la coordinación de equipos le han permitido reducir el consumo energético en más de un 6% y las emisiones en más de un 3%.

Menos de huella de carbono

El Grupo El Pòsit (Tarragona), empresa familiar dirigida por Ángel Pérez, ha implantado más de 30 medidas orientadas a reducir emisiones en sus locales de Tarragona y Cambrils. Opera con electricidad 100% renovable e incorpora producto ecológico en su oferta, lo que contribuye a reducir la huella de carbono en todas las fases del negocio.

Uno de sus locales logró reducir su huella de carbono en un 30,58% en un solo año gracias a las mejoras tecnológicas introducidas, lo que le valió el galardón a la ‘Innovación’. Este dato lo posiciona como uno de los referentes más sólidos en buenas prácticas del sector hostelero español.

Alianzas y liderazgo territorial

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, liderado por Jorge Olcina, ha colaborado activamente con Hostelería #PorElClima desde 2022 en la zona de Levante. Su capacidad para conectar ciencia y hostelería, aportando análisis rigurosos sobre la evolución climática, lo convierte en un aliado estratégico del sector.

La APEH-VA de Valladolid fue reconocida en la categoría Liderazgo por haber facilitado la adhesión de cerca de 300 establecimientos y promover la difusión de buenas prácticas en sostenibilidad a escala provincial. Su movilización ha sido determinante para consolidar la iniciativa en Castilla y León.

17 premiados autonómicos

Junto a los galardones nacionales, 17 establecimientos recibieron el reconocimiento autonómico: El horno de Mel (Córdoba), Dinópolis (Teruel), Sa Botiga (Menorca), El Invernadero (Fuerteventura), Grupo Riojano (Santander), Restaurante Abuela Maravillas (Guadalajara), Soul Kitchen (Ávila), L’Algadir del Delta (Amposta), Grupo Oter (Madrid), Los bares rojillos de Osasuna, Grupo Juan XXIII (Alicante), Restaurante Picón (Badajoz), Tamarindo (Orense), La Ribera – Grupo Last Tour (Bilbao), Casa Eutimio (Lastres), Grupo Casa Tomás (Cartagena) y Delicatto (Logroño).

Para consultar La ruta de los Premios de Hostelería #PorElClima, se ha habilitado una web interactiva donde poder consultar todos los datos de los restaurantes reconocidos en España que han destacado por sus acciones sostenibles.

Más de 300.000 empresas

«La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria», señaló Esther Morillas, vicepresidenta de Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Juan Ortiz, director general de ECODES, añadió que «la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible».

José Almeida, presidente de Hostelería de España, recalcó que el sector, compuesto por más de 300.000 empresas, «debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas». Hostelería #PorElClima, creada en 2017, cuenta ya con cerca de 20.000 establecimientos adheridos que han implementado más de 330.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones en toda España.