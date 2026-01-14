La hostelería española avanza en la integración de la acción climática con resultados económicos tangibles, según revela el Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero 2025.

El estudio, presentado este lunes por Hostelería #PorElClima, una iniciativa de Comunidad #PorElClima con ECODES como secretaría ejecutiva y Coca-Cola, confirma que seis de cada diez establecimientos que implementaron mejoras tecnológicas lograron reducir sus emisiones de CO₂ en 2024. Los datos se basan en el análisis de 278 primeras mediciones de huella de carbono y 93 segundas mediciones realizadas durante 2023 y 2024.

El impacto climático del sector hostelero español se mantiene estable en un 1,7% del total nacional, en un escenario de crecimiento del número de establecimientos y la actividad económica.

No obstante, el Observatorio detecta diferencias según el tipo de local: la media de emisiones de los restaurantes ha aumentado ligeramente en 0,6 toneladas de CO₂ equivalente, mientras que en los bares permanece estable. Esta estabilización demuestra que el compromiso del sector con la reducción de emisiones está dando frutos tangibles.

Reducción del 20% en emisiones

Los establecimientos que participaron en el programa de bonos climáticos de Hostelería #PorElClima en 2023 han conseguido resultados notables. El 60% de los locales que realizaron mejoras como sustitución de luminarias, cambio a tecnologías más eficientes o sistemas de ahorro de agua logró disminuir su huella de carbono al año siguiente en un 20% de media. Esta reducción permitió evitar la emisión de 234 toneladas de CO2 equivalente en su conjunto durante 2024.

La cifra de 234 toneladas evitadas equivale a las emisiones anuales de siete restaurantes o 22 bares, lo que ilustra el impacto significativo de las medidas implementadas.

El programa de bonos climáticos brinda apoyo técnico y económico destinado a que los establecimientos implanten tecnologías más eficientes en energía o agua, reduciendo las emisiones producidas por combustibles fósiles, consumo eléctrico y consumo de agua. Las 154 actuaciones de mejora tecnológica analizadas demuestran que la acción climática puede integrarse efectivamente en la gestión diaria sin frenar la actividad económica.

Rentabilidad demostrada de la inversión

El análisis económico revela que las 154 medidas adoptadas a través del programa generan un ahorro conjunto de 277.000 euros durante la vida útil de los equipos, establecida en diez años, una vez descontada la inversión inicial.

De media, cada euro invertido en tecnologías que reducen emisiones devuelve 1,86 euros, consolidando la eficiencia como una oportunidad económica clara. Esta rentabilidad demuestra que la sostenibilidad no sólo reduce el impacto ambiental, sino que también aporta un beneficio directo sobre la cuenta de resultados.

La modernización de equipos y la optimización de consumos energéticos se erigen así en una oportunidad de mejora, competitividad e innovación para la hostelería española. El retorno económico positivo convierte la inversión en eficiencia en una decisión estratégica inteligente para bares, restaurantes y cafeterías. El estudio confirma que la acción climática es compatible con la viabilidad económica del sector.

La electricidad, palanca clave de actuación

El consumo eléctrico continúa siendo la principal fuente de emisiones en la hostelería española: el 62% de las emisiones del sector proceden de la electricidad, considerando alcances 1 y 2 y consumo de agua en el alcance 3.

Este dato refuerza la importancia de invertir en eficiencia energética como prioridad para reducir el impacto climático del sector. Las mejoras tecnológicas enfocadas en el consumo eléctrico ofrecen el mayor potencial de reducción de emisiones y retorno económico.

Metodología rigurosa y replicable

La elaboración del Observatorio se basa en una metodología alineada con el GHG Protocol, el estándar internacional más utilizado para cuantificar y gestionar los gases de efecto invernadero.

Este enfoque riguroso, sustentado en datos reales de consumo, impacto climático y ahorro energético, convierte el análisis en una herramienta de referencia para establecimientos, administraciones y entidades representativas. El resultado es un modelo replicable, escalable y práctico que orienta el futuro de la hostelería hacia un sector más eficiente, innovador y bajo en carbono.

Hostelería #PorElClima, nacida en 2017, cuenta actualmente con más de 18.000 establecimientos adheridos que han implementado más de 300.000 acciones dirigidas a reducir emisiones, en línea con el Acuerdo de París.