El río Sella ha dado este martes el campanu más tardío de la historia. El pescador Iván Alonso capturó un salmón atlántico de 6,2 kilos y 82 centímetros en el puente viejo de Villanueva, en Cangas de Onís, después de 23 días hábiles de temporada y de que más de 5.000 aficionados lo intentasen en los cinco cauces salmoneros del Principado.

El ejemplar fue echado a tierra en zona libre con mosca artificial. Alonso ya se había hecho en 2025 con el campanu del río Piloña y ahora podrá escuchar ofertas para su venta, dado que la normativa asturiana autoriza la comercialización del primer salmón de cada río donde se conserva la especie.

Una espera histórica

La ausencia del campanu durante casi un mes ha generado una inquietud nunca vista antes en los círculos pesqueros asturianos. Miles de aficionados se turnaron en los ríos Sella, Narcea, Eo, Esva y Cares-Deva sin resultado, convirtiendo esta temporada en la más angustiante de la historia moderna de la pesca fluvial en el Principado.

La tardanza llevó al Ayuntamiento de Cangas de Onís y a la asociación de pescadores El Esmerillón a suspender la tradicional subasta del campanu del Sella, un evento que organizan desde hace más de diez años. Los 2.500 euros que la corporación destina anualmente al pescador afortunado se redirigirán a ese colectivo, que lleva a cabo repoblaciones con alevines de salmón atlántico.

Mínimo histórico

En 2025, cuando el primer ejemplar fue ya el más tardío de la historia al ser capturado tras cuatro días hábiles, se alcanzó el mínimo histórico con 130 salmones precintados. La cifra contrasta de forma dramática con los casi 5.000 que se registraban en la segunda mitad del siglo pasado o los 2.800 de 2001.

Este año, los 23 días hábiles de espera superan ampliamente aquel registro. Para esta temporada se ha reducido el número de licencias un 8% y el cupo máximo autorizado es de 154 ejemplares, un 75% menos que en la campaña anterior, limitado a uno por pescador.

El salmón, al límite

El campanu recibe su nombre de la costumbre de hacer repicar las campanas de las iglesias ribereñas cuando era capturado. Esa tradición centenaria podría estar viviendo sus últimas temporadas: el salmón atlántico acumula un declive del 82% en España en apenas una década, según la evaluación de la Sociedad Ibérica de Biología de Ictiología Conservadora (SIBIC).

La especie ha desaparecido ya de ríos como el Umia (Pontevedra), el Navida (Asturias) y el Deba (Guipúzcoa). Su pesca está vedada en Galicia, Navarra y en la práctica totalidad del País Vasco, mientras que en Asturias y Cantabria se permite con restricciones crecientes.

Estado del salmón

Ante esta situación, el Gobierno ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico (Salmo salar) y si procede catalogarlo en peligro de extinción en España. La SIBIC, aplicando los criterios de la UICN, ya sitúa a la especie en categoría de peligro crítico, el nivel de amenaza más elevado antes de la extinción en estado silvestre.

Investigadores y ecologistas exigen una moratoria de la pesca, la eliminación de barreras fluviales y el cese de las extracciones de reproductores. El Salmo salar es una especie anádroma: nace en el río, migra al mar durante dos o tres años y regresa a desovar. Basta interrumpir ese ciclo en un punto para comprometer la población entera.

La subasta suspendida en Cangas de Onís y la angustiosa espera de 23 días reflejan el estado real de una especie cuya supervivencia pende de decisiones que deberían tomarse con urgencia. El campanu de 2026 llegó al fin. Pero nadie sabe si habrá un campanu de 2027.