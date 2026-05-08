El salmón atlántico afronta en España el momento más crítico de su historia reciente. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico (Salmo salar) y si procede catalogarlo en peligro de extinción, según han confirmado fuentes del ministerio a Europa Press.

La petición llega en un momento especialmente simbólico. El campanu —el primer ejemplar capturado de la temporada— lleva más de dos semanas sin aparecer en los ríos asturianos desde que se abrió la veda el 18 de abril, el retraso más prolongado de la historia.

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha exigido la prohibición total de la pesca de la especie, denunciando que mantener abierta la campaña resulta incompatible con el estado actual de los ecosistemas fluviales asturianos.

El último campanu

Echando la vista atrás, ¿qué pasó en 2025? El campanu de Asturias 2025 fue capturado el 17 de abril (Jueves Santo) en el río Narcea por Javier Bueno Martínez, pesando 6,89 kg y midiendo 83 cm. La pieza salió en Puente Quinzanas y se subastó por 10.100 euros. Fue un inicio de temporada tardío, siendo el primer salmón en cuatro días hábiles.

Ahora, en 2026, la preocupación aumenta ante la tardanza de la captura de este codiciado manjar. Es posible que este año sea el último para su pesca, incluso, si no aparece, el de 2025 sea el que se lleve este triste honor.

Declive del salmón en un 82%

Ahora los datos que respaldan la alarma son contundentes. La Sociedad Ibérica de Biología de Ictiología Conservadora (SIBIC) publicó una evaluación que acredita que el salmón atlántico en España ha sufrido un declive del 82% en su población en apenas una década. De más de 3.000 ejemplares registrados en los ríos asturianos a principios de siglo, en 2025 apenas se contabilizaron 130.

A esta caída poblacional se suma la pérdida de más del 56% de su hábitat histórico. La especie ha desaparecido ya de ríos como el Umia (Pontevedra), el Navida (Asturias) y el Deba (Guipúzcoa).

El Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales del MITECO acredita que el declive antecede incluso a los últimos registros: la media anual de capturas en España pasó de 6.000 ejemplares en los años sesenta a apenas 1.900 en los noventa.

Peligro crítico en España

La evaluación de la SIBIC, aplicando los criterios de la UICN, sitúa al salmón atlántico en categoría de «peligro crítico» en España, el nivel de amenaza más elevado antes de la extinción en estado silvestre. Esta calificación contrasta con la categoría global de la especie en la Lista Roja Mundial de la UICN, donde figura como «casi amenazada» desde que fue incluida en 2023.

La diferencia subraya la situación especialmente grave de las poblaciones ibéricas, que constituyen el límite meridional de su distribución en Europa y —como advierte la ficha científica de la especie— les confiere una vulnerabilidad singular frente al cambio climático.

«Los datos muestran que el salmón atlántico en España se encuentra en una situación crítica. La tendencia es clara y acelerada», señala la organización ecologista Saxífraga, que fue la primera en presentar formalmente al MITECO la solicitud de catalogación. La entidad añade que los intentos infructuosos de capturar el campanu en 2026 «nos están dando la razón» sobre el serio deterioro de las poblaciones.

El Comité Científico

El Comité de Flora y Fauna Silvestres reúne al Gobierno central y a las comunidades autónomas para coordinar la conservación de las especies silvestres. El Comité Científico, a requerimiento de ese organismo, de la Dirección General o de las propias autonomías, tiene entre sus funciones informar sobre la procedencia de incluir, cambiar de categoría o excluir especies del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Desde Saxífraga confían en un dictamen favorable. «Nosotros no esperamos del Comité Científico nada más que un informe favorable porque creemos que nuestra solicitud es sólida en argumentos», declaró la entidad.

Medidas reclamadas

La SIBIC exige un paquete de medidas urgentes: la catalogación en peligro de extinción, una moratoria de la pesca, la eliminación de barreras fluviales y el cese de las extracciones de reproductores.

El bloqueo de los cauces por presas y otros obstáculos artificiales impide que los peces completen su ciclo vital. El Salmo salar es una especie anádroma: nace en el río, migra al mar durante dos o tres años y regresa a desovar, una cadena que basta romper en un punto para colapsar la población entera. «La ciencia ha hecho su parte», subraya la SIBIC.

Hacia la última temporada

Si el Comité Científico emite un dictamen favorable y el Gobierno actúa en consecuencia, el campanu de 2026 podría ser el último de una tradición centenaria en los ríos cantábricos.

El salmón atlántico, especie que puede alcanzar el metro y medio de longitud y que insufla vida a los ecosistemas fluviales del norte peninsular, aguarda una decisión que puede marcar el punto de inflexión entre su desaparición definitiva y una recuperación todavía posible.