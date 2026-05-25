El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 350 efectivos, tras incorporar a 90 nuevos servidores públicos a su plantilla. La graduación tuvo lugar este lunes en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), donde el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, presidió la entrega de diplomas.

Los nuevos agentes forestales completaron el Curso Selectivo de Nuevo Ingreso, un programa de 420 horas lectivas repartidas a lo largo de más de tres meses. La formación combinó clases teóricas, simulaciones operativas y ejercicios prácticos, preparando a los nuevos efectivos para afrontar emergencias, proteger el medio natural e investigar delitos medioambientales.

Referente europeo

El IFISE, centro autonómico reconocido como uno de los mejores de Europa y referente internacional en la materia, ha sido el escenario donde se ha forjado esta promoción. La institución aglutina la infraestructura y el cuerpo docente especializado que la Comunidad de Madrid considera imprescindibles para garantizar la excelencia operativa de sus cuerpos de seguridad ambiental.

El programa formativo se estructuró en 12 módulos y 45 materias distintas, abarcando áreas tan diversas como la investigación de incendios de vegetación, la gestión forestal, la fauna silvestre, la defensa personal, la policía judicial, la seguridad operativa y la coordinación de emergencias. Para ello, el equipo docente reunió a más de 50 profesores especializados procedentes tanto del propio Cuerpo de Agentes Forestales como de organismos externos.

Formación interinstitucional

Entre las instituciones que contribuyeron a la formación figuran el Madrid 112, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Instituto Nacional de Toxicología, la Protección Civil, el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) y especialistas en Policía Judicial.

Esta colaboración interinstitucional refleja el carácter multidisciplinar de la función que desempeñan los agentes forestales en el territorio madrileño.

Más allá de los contenidos técnicos, uno de los pilares del curso fue el desarrollo de habilidades sociales y humanas. Los futuros agentes forestales de la Comunidad de Madrid aprendieron a tomar decisiones bajo presión, a comunicarse con ciudadanos en situaciones de conflicto y a coordinar su actuación con otros profesionales.

Equilibrio emocional

La formación asume que la preparación técnica debe ir acompañada de equilibrio emocional y capacidad de liderazgo, competencias que se trabajan desde las primeras semanas del curso selectivo. Este enfoque refleja una concepción integral del perfil profesional que exige hoy la protección del medio natural.

Este refuerzo de plantilla sitúa al Cuerpo de Agentes Forestales madrileño en una posición de mayor capacidad de respuesta ante los retos medioambientales de la región.

La Comunidad de Madrid afronta cada verano episodios de riesgo de incendio forestal, así como una creciente presión sobre los espacios naturales protegidos, donde los agentes ejercen labores de vigilancia, investigación y coordinación de emergencias.