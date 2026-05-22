Loro Parque Fundación ha presentado SofiaNet, el sistema de monitorización acústica que vigilará la presencia de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar. El acto, celebrado en el Espacio Almagro de Madrid ante más de 150 representantes del ámbito científico, institucional y conservacionista, coincidió con el Día Internacional de la Diversidad Biológica.

La jornada sirvió para consolidar la alianza con la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN y exponer proyectos con impacto directo en la protección de la biodiversidad marina y terrestre, desde la recuperación de especies amenazadas hasta la reducción del conflicto entre orcas y embarcaciones en las costas atlánticas.

SofiaNet

SofiaNet es el proyecto estrella de la noche. Presentado por Christoph Kiessling, presidente de Loro Parque Fundación, este sistema exporta la tecnología acústica desarrollada en Canarias a través del proyecto CanBIO para aplicarla en el Estrecho, uno de los pasos marítimos más transitados del mundo.

El objetivo de SofiaNet es generar datos de alta calidad sobre la distribución de cetáceos y las amenazas derivadas del ruido de origen humano, con el fin de mejorar la gestión de este espacio marino crítico. El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Reina Sofía, la Universidad de La Laguna y CIRCE.

Las orcas Wikie y Keijo

Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque, reiteró ante los asistentes la plena disposición del Grupo para acoger a las orcas Wikie y Keijo, actualmente en el parque Marineland de Francia. Kiessling fue directo: «no ganamos un euro más por tener seis orcas en lugar de cuatro».

La operación sólo se llevará a cabo si cuenta con el visto bueno expreso del Gobierno de España y se garantiza la seguridad jurídica y técnica del proceso. El ministro delegado de Transición Ecológica de Francia, Mathieu Lefevre, confirmó la semana pasada la inexistencia de alternativas reales ante la ausencia de santuarios marinos operativos.

Dos orcas y un único destino

Wikie tiene 24 años y Keijo, su hijo, 12. Ambos nacieron en cautividad y no pueden ser liberados al océano. Tras el cierre de Marineland, el Gobierno francés apostó en un primer momento por el santuario marino de Nova Scotia (Canadá), pero el proyecto acumula retrasos y su financiación no está garantizada.

El traslado a Japón fue bloqueado por las autoridades galas por insuficiencia de garantías de bienestar. Ahora, con el apoyo del ministro Lefèvre y la colaboración activa de Loro Parque, el traslado a Tenerife se perfila como la única salida real. Ahora sólo queda el visto bueno oficial del Gobierno español para que Wikie y Keijo se trasladen a las Islas Canarias.

Falta de transparencia

Estamos ante un problema en el que dos orcas corren peligro de morir en Francia al no solucionarse su traslado. Kiessling afirmó que hay falta de transparencia por parte del Ministerio para la Transición Ecológica español en todo este proceso, aludiendo a un «documento fantasma», solicitado por Loro Parque, que está bloqueando la decisión de su traslado y que no se aporta.

Preguntado por qué no se desbloquea la situación, el presidente de Loro Parque indica que «yo creo que tienen miedo de la ola de protestas que vendría por parte de los ecologistas».

18 especies salvadas

Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, puso como ejemplo la recuperación del Guacamayo de Lear en Brasil. La población ha pasado de estar al borde de la desaparición a superar los 2.200 ejemplares en libertad gracias a la colaboración con Loro Parque Fundación.

«La naturaleza es muy resiliente y agradecida; si haces algo por ella, te lo devolverá», señaló Menon, quien ofreció el apoyo de los 15.000 investigadores de su comisión para seguir colaborando con la Fundación. En total, la organización ha salvado ya 18 especies de la extinción con una inversión acumulada de 30 millones de dólares.

Ciencia aplicada

Ángel Curros, director biológico del acuario Poema del Mar, expuso los avances en la protección del angelote y la mantelina, dos especies críticamente amenazadas, en el Congreso de los Diputados en el marco de la presentación de la Lista Roja Nacional de España.

El Dr. Renaud de Stephanis (CIRCE) detalló cómo 22 años de estudios han permitido reducir en un 80% las interacciones de orcas con veleros, gracias a recomendaciones como navegar en aguas someras y no detener la embarcación. El Dr. Javier Almunia presentó el proyecto CanBIO y los avances en el estudio de la acidificación oceánica, financiados por Loro Parque Fundación y el Gobierno de Canarias.

Hacia la vanguardia

El Dr. Antonio Fernández (ULPGC) presentó su obra Células del Delfín, que aplica la microscopía electrónica al diagnóstico patológico en cetáceos y que ha recibido reconocimiento internacional por su carácter único en la literatura científica.

Con el lanzamiento de SofiaNet y la consolidación de su alianza con la UICN, Loro Parque Fundación reafirma su papel como referente mundial en conservación, combinando tecnología, investigación y colaboración institucional para proteger la biodiversidad del planeta.