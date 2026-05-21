El pabellón 9 de IFEMA Madrid acogerá del 9 al 11 de junio la séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid, «un punto de encuentro e intercambio de ideas, proyectos y visiones sobre el camino que han de seguir las ciudades para convertirse en espacios más habitables, sostenibles, inclusivos, participativos y resilientes», según fuentes del recinto ferial.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de más de 40 organizaciones, como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), ONU-Habitat o la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

Más de 200 expertos participarán en las 35 sesiones del programa oficial, articulado en torno a cuatro temas: desarrollo urbano sostenible, ciudad innovadora, ciudad circular y salud y bienestar humano. El Foro de las Ciudades se celebra en paralelo a las ferias TECMA y SRR (servicios urbanos, gestión y tratamiento de residuos, y economía circular) y los expocongresos Global Mobility Call y SocioCARE.

Diálogos urbanos

Dentro del calendario de actividades del foro, destacan los cuatro Diálogos Urbanos con más de 12 ciudades nacionales e internacionales que expondrán sus estrategias de planificación.

Participarán Turín, Berlín, Bogotá, Medellín, Wroclaw-Breslavia, Calgary, Múnich, Praga, Izmir-Esmirna, Lyon y Guimarães, además de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Pamplona o Vitoria-Gasteiz, así como expertos internacionales de la talla de Ruud Schuthof, subdirector de ICLEI Europa (red de gobiernos locales y regionales por la sostenibilidad) y Ed Baker, presidente del estudio de urbanismo londinense Broadway Malyan.

Agenda urbana

En el Foro de las Ciudades también se prestará atención a las agendas urbanas, entendidas como instrumentos de planificación y orientación de las políticas desarrolladas por las entidades locales en su transición hacia la sostenibilidad.

En ese sentido, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana presentará un debate sobre la visión del área metropolitana en las agendas urbanas, con la participación de cinco territorios, como A Coruña, Granada o Bilbao.

Buenas prácticas

Otras sesiones estarán dedicadas a profundizar en el avance del nuevo Plan Estratégico de Madrid; analizar el sector inmobiliario como un actor relevante en el diseño de las ciudades; conocer buenas prácticas de las ciudades URBACT, y escuchar un debate abierto de la Asociación de Profesorado de Urbanismo y Ordenación del Territorio (AUOT) con ponentes de diferentes universidades españolas.

Con el apoyo de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) y del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, se celebrará una sesión doble para abordar diferentes acercamientos a la necesidad de regenerar los espacios urbanos con el fin de mejorar la salud y la habitabilidad.

En esta actividad participarán expertos y ciudades como Getafe y Ontinyent, y el programa Cities Countdown to 2030 de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU-UCLG).

Cambio climático

Otro asunto vital para el avance de las ciudades sostenibles es la gestión de los impactos del cambio climático. El Foro celebrará una amplia sesión sobre adaptación climática y resiliencia urbana con organizaciones como la Red Ciudades Cencyl, la Red de Ciudades por el Clima de la FEMP, el Observatorio de la Arquitectura Saludable o TECH Friendly, entre otras.

Estas sesiones acompañarán a otras sobre acceso a la financiación para el desarrollo de proyectos urbanos o una dedicada al proyecto Ciudades que se Superan de ONU-Habitat, con los municipios de Sant Boi, Viladecans, Granollers y Alcorcón.

Premio Árbol

La mejora y el mantenimiento de la naturaleza en los entornos urbanos es uno de los principales desafíos de las ciudades para proteger la salud humana y generar espacios habitables de convivencia. El bloque que el foro dedica a este tema se compondrá de cuatro sesiones y el acto de entrega de la tercera edición del Premio Árbol que se otorga a las ciudades que destacan por sus proyectos verdes.

Colaboran con estas sesiones la Asociación Española de Parques y Jardines (AEPJP), Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), FEMP, Fundación Biodiversidad y Asociación Española de Paisajistas (AEP), con ciudades como Málaga, Fuenlabrada, Lyon, Aranjuez, Tarragona y Fraga, entre otras.

Las temáticas enfocadas al bienestar humano se completan con una sesión organizada por el Interreg Euro-Med, donde se expondrán diferentes buenas prácticas de sus Green Living Areas en energía, movilidad, planificación, participación y financiación.

Empresas y patrocinadores

Empresas líderes en servicios urbanos, economía circular y desarrollo urbano sostenible han mostrado su apoyo al foro sumándose como patrocinadoras. Las actividades de economía circular y de gestión de residuos están representadas por FCC Medio Ambiente, PreZero España y Ecoembes.

También figuran como patrocinadores dos desarrollos urbanísticos madrileños, como son Crea Madrid Nuevo Norte y Valdecarros Madrid, así como la red de ciudades mediterráneas MedCities.

Otro formato para colaborar con el Foro de las Ciudades de Madrid es el de Partner Internacional, donde se agrupan una serie de compañías y organizaciones que promueven el evento en otros países y ayudan en la detección de los mejores proyectos y ponentes. En 2026 el Foro cuenta con ICLEI Europa, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Tecnalia, IDOM y Broadway Malyan.