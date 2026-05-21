La erupción del volcán Tajogaite, que sacudió el espacio natural de Cumbre Vieja en La Palma durante 85 días entre septiembre y diciembre de 2021, podría ver culminada su protección oficial antes de que acabe 2026.

El Gobierno de Canarias prevé aprobar el nuevo espacio protegido del entorno del volcán antes de finalizar el año, según anunció este miércoles el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, durante una comisión parlamentaria.

Todo este proceso se está produciendo mientras los propietarios de las parcelas afectadas por la erupción desconocen qué tipo de compensación recibirán.

Cinco años después

La declaración del espacio protegido en torno a Cumbre Vieja es el paso previo a una transformación profunda del marco jurídico que regula estos terrenos. El documento de delimitación salió a exposición pública en febrero de 2025 y recabó 51 alegaciones, que el Ejecutivo canario trabaja en responder de forma individualizada.

Miranda subrayó que la actuación se lleva a cabo con «rigor técnico, apoyándonos en criterios científicos, jurídicos y territoriales». Respondidas las alegaciones, el siguiente paso será recabar el informe preceptivo de los servicios jurídicos del Gobierno regional.

Trámite parlamentario

Una vez obtenido ese visto bueno, el expediente se elevará a Consejo de Gobierno y, posteriormente, al Consejo Consultivo, para su aprobación definitiva en el Parlamento de Canarias. El objetivo es que el espacio protegido de Cumbre Vieja quede blindado legalmente antes de que concluya 2026.

La parlamentaria socialista Alicia Vanoostende mostró su «preocupación» por los plazos y cuestionó que el calendario sea «muy optimista». Recordó que, una vez aprobada la delimitación del espacio protegido, el Cabildo de La Palma deberá modificar el Plan Rector de Uso y Gestión de Cumbre Vieja, un documento de 2001 que calificó de «bastante restrictivo» y cuya revisión «puede durar años».

Vecinos sin certezas

«Han pasado cinco años de la erupción del Tajogaite. Para los vecinos que tenían viviendas en la zona, el tiempo se ha detenido. No tienen certezas sobre lo que podrán hacer con sus parcelas», señaló Vanoostende, que también preguntó al consejero si se ha avanzado en la compensación económica a los propietarios afectados, dado que su suelo dejará de ser rústico para pasar a estar protegido.

El consejero Miranda defendió la «sensibilidad» medioambiental y social con la que el Ejecutivo aborda el procedimiento. Incidió en que el trabajo no está siendo fácil porque se busca un «equilibrio» entre el interés ciudadano y la protección del espacio natural, al tiempo que se proporciona «un marco claro y estable» para la futura gestión del entorno del Tajogaite.

La magnitud del desastre

La erupción del volcán duró 85 días y ocho horas, del 19 de septiembre al 13 de diciembre de 2021, siendo la más larga registrada en La Palma desde el siglo XV y la tercera en la historia de Canarias, tras el Timanfaya en Lanzarote y el volcán submarino Tagoro en El Hierro.

La devastación fue histórica: las coladas arrasaron 1.219 hectáreas e inutilizaron 73,8 kilómetros de carreteras y vías urbanas. En total, 1.676 edificaciones resultaron destruidas o dañadas, entre ellas 1.345 viviendas. Más de 7.000 personas, el 8,2% de la población de la isla, tuvieron que ser evacuadas durante los tres meses que duró la erupción.

Un volcán colosal

El volcán expulsó 217 millones de metros cúbicos de materiales, equivalentes a la suma de los seis volcanes que le precedieron en la historia de La Palma. El cono resultante alcanzó 187 metros de altura sobre una superficie de 60 hectáreas en lo que hasta entonces era una hondonada de la ladera oeste de Cumbre Vieja.

Entre los argumentos para declarar esta protección está el impacto humano, económico y paisajístico de aquella catástrofe, lo que justifica la urgencia de un marco de protección estable. Sin embargo, cinco años después, los propietarios de los terrenos siguen a la espera de certezas jurídicas sobre el futuro de sus parcelas en el entorno del espacio protegido de Cumbre Vieja.

Equilibrio y seguridad jurídica

El nudo central del debate es el equilibrio entre la preservación del nuevo ecosistema volcánico y los derechos de los ciudadanos que perdieron sus bienes en la erupción del Tajogaite.

Miranda ha insistido en que las decisiones que se adopten deben tomarse «con seguridad jurídica» para que el espacio protegido de Cumbre Vieja sea un marco duradero y sólido.