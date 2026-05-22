Hoy se celebra el Día Mundial de la Diversidad Biológica, una fecha impulsada por Naciones Unidas desde 1993 para recordar que la extraordinaria biodiversidad de especies que alberga nuestro planeta es esencial para mantener el equilibrio ecológico, sostener los ecosistemas y garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

La jornada se conmemora cada 22 de mayo en recuerdo de la adopción en 1992 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, uno de los principales tratados internacionales para proteger la naturaleza y que ese mismo año se abrió a la firma en la histórica Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.

El tema de este año es «Acción local para un impacto mundial», y pone el foco en el papel de las iniciativas locales para avanzar en la aplicación de los compromisos de conservación fijados en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.

Acuerdo por la naturaleza

Para muchos expertos, el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal es el Acuerdo de París de la naturaleza. Fue aprobado por 196 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15) celebrada en diciembre de 2022

El Marco lleva el nombre de dos ciudades, Kunming (China), que en principio iba a ser la anfitriona de la COP15 en octubre de 2020, pero que finalmente renunció debido a la política de prevención del COVID de China, y Montreal (Canadá), que es la sede del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Sus principales objetivos son reducir las amenazas a la biodiversidad; satisfacer las necesidades de las personas por medio de su uso sostenible y la distribución de los beneficios y adoptar instrumentos y soluciones en favor de la aplicación e integración.

30×30

Este tratado internacional cuenta con 23 metas que se pretenden alcanzar antes de 2030. Posiblemente la más relevante sea la meta número 3, conocida como 30×30, que plantea conservar y gestionar de forma eficaz al menos el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales y océanos del planeta mediante una red de áreas protegidas.

Otros objetivos fijados en el marco mundial son la restauración del 30% de los ecosistemas degradados, la reducción a la mitad de la introducción de especies invasoras y la eliminación de subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en al menos 500.000 millones de dólares al año.

Tratado de los océanos

El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal ha servido además para impulsar la puesta en marcha de acuerdos internacionales de enorme relevancia, como el Tratado de los Océanos, el primer instrumento jurídico global destinado a proteger la biodiversidad en alta mar, es decir, en las aguas internacionales que quedan fuera de la jurisdicción de los Estados.

El tratado, en vigor desde el pasado 17 de enero, permitirá proteger la biodiversidad en casi dos tercios de los océanos mediante la creación de áreas marinas protegidas en alta mar; la evaluación ambiental de las actividades industriales; un reparto más equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y el refuerzo de la cooperación científica y tecnológica internacional.

Iniciativas locales

Al margen de los acuerdos globales, existen multitud de iniciativas locales que ya están contribuyendo a restaurar ecosistemas y conservar su biodiversidad.

Dentro de España, destaca el plan Viladecans 3-30-300, que impulsa en esta localidad barcelonesa un modelo de ciudad más resiliente mediante la ampliación de la infraestructura verde según estos criterios: tres árboles visibles desde cada vivienda, un 30% de cobertura vegetal en cada barrio y un espacio verde accesible a menos de 300 metros del domicilio.

Para alcanzar estos objetivos, el plan Viu Verd (Vive Verde) 3-30-300 promueve la renaturalización urbana mediante la plantación de nuevo arbolado en parques y jardines, la creación de un bosque urbano con más de 1.000 árboles y 3.500 arbustos y la ampliación de la cobertura vegetal en distintos barrios del municipio, entre otras actuaciones.

Alvelal

AAsimismo,se están poniendo en marcha interesantes iniciativas en el entorno rural, como el proyecto Alvelal, que se desarrolla en el sureste de España, en las comarcas del Altiplano de Granada, Los Vélez, Alto Almanzora, Noroeste de Murcia y Guadix.

Según la Asociación Alvelal, el proyecto ha impulsado la transición hacia modelos de agricultura regenerativa en más de 11.500 hectáreas de fincas agrícolas, con la participación de más de 600 personas asociadas y más de 400 explotaciones agrícolas que aplican prácticas de restauración del suelo, mejora de la cobertura vegetal y recuperación del paisaje agrario en zonas especialmente vulnerables a la desertificación.

Río Manzanares

Otro ejemplo de iniciativa local exitosa es la renaturalización del río Manzanares. El Ayuntamiento de Madrid invirtió 1,2 millones de euros en diversas actuaciones que han facilitado el regreso a la zona de más de 50 especies de aves.

Entre los animales censados en el río tras su renaturalización destacan aves como la garza real, la garceta, el martín pescador o el chorlitejo chico. También pueden verse gaviotas, fochas comunes y ánades reales.

El Manzanares alberga además una variada fauna piscícola con barbos, gobios, alburnos, carpas, carpines, peces gato y gambusias, lo que indica una clara recuperación de los hábitats fluviales en el entorno metropolitano.