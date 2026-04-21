La movilidad urbana en España sigue dominada por el coche, y la comodidad y la rapidez mandan. Así lo señala el informe telpark Impacta: Radiografía de la movilidad urbana en España, elaborado a partir de una encuesta a más de 1.800 conductores.

El estudio, presentado este martes en la sede de la CEOE en Madrid, retrata con nitidez las prioridades reales de quienes se mueven por las ciudades españolas: rapidez y confort por encima de cualquier consideración medioambiental.

Los datos reflejados en el informe son elocuentes. Más del 70% de los encuestados utiliza el coche propio como medio de transporte habitual, y casi el 99% lo emplea al menos varias veces por semana. A la hora de elegir cómo desplazarse, el 71% antepone la comodidad y el 61% la rapidez. Sólo cerca de un 7% declara tener en cuenta el impacto ambiental de su movilidad urbana.

Barreras prácticas, no ideológicas

Cuando los conductores se plantean un cambio hacia opciones más sostenibles, la principal barrera no es ideológica sino práctica. Casi seis de cada diez (59%) señalan el tiempo de desplazamiento como el mayor obstáculo para dejar el coche. Más del 30% cita la falta de alternativas reales como motivo principal para seguir confiando en su vehículo particular.

La fotografía que traza el informe es la de una movilidad eminentemente funcional: desplazamientos al trabajo, centros de estudios, compras y gestiones cotidianas en los que el control del tiempo prima sobre cualquier otra consideración.

«Ante este escenario, creemos que la clave no es enfrentar al ciudadano con el coche, sino ayudarle a usarlo de forma más eficiente, predecible y compatible con una ciudad más sostenible», explicó Chema García-Hoz, EV Managing Director de telpark y portavoz de la compañía.

El aparcamiento, pieza esencial

El informe revela también que el aparcamiento actúa como una infraestructura esencial para que la movilidad urbana sea viable. Aunque sólo un 12% de los conductores utiliza aparcamientos de pago a diario o varias veces por semana, el 44% recurre a ellos de forma ocasional, convirtiéndolos en un recurso casi universal para acceder a zonas saturadas, centros urbanos o áreas comerciales.

La razón principal para elegir un aparcamiento de pago es la facilidad para encontrar plaza, con más de la mitad de los usuarios (52%) que la cita como motivo principal, seguida del ahorro de tiempo (43%) y la seguridad del vehículo (30%).

Esa experiencia se traduce en una valoración muy positiva: cerca del 85% de los encuestados considera que los aparcamientos influyen positivamente en el funcionamiento de las ciudades. Un 43% opina que impulsan el comercio local y en torno a un tercio los asocia a una mayor eficiencia urbana y a la reducción del tráfico.

Planificación antes de arrancar

«Los datos demuestran que el aparcamiento es el corazón de la movilidad urbana, no sólo un servicio puntual», subrayó García-Hoz. «Cuando el conductor sabe de antemano dónde va a aparcar, recorta tiempo, evita el tráfico de agitación y facilita el acceso a los comercios y servicios del centro de la ciudad.»

Casi uno de cada dos conductores (47%) reconoce que planifica sus trayectos en función de la viabilidad de aparcar. Este dato revela hasta qué punto la certeza de encontrar plaza condiciona la movilidad diaria en las ciudades españolas.

Eléctrico: interés moderado

El estudio también aborda el coche eléctrico, que se perfila como parte del futuro de la movilidad urbana, pero cuya adopción en España aún cuenta con amplio margen de crecimiento.

Casi un 35% de los conductores tiene un vehículo eléctrico o muestra interés en adquirirlo. Sin embargo, el precio de compra sigue siendo el principal freno para el 57% de los encuestados, seguido por la falta de puntos de carga (55%) y la autonomía limitada (54%).

La percepción sobre la infraestructura de recarga es especialmente crítica: seis de cada diez conductores (60%) consideran insuficiente la red de carga eléctrica en su ciudad, y un 13% la califican directamente de inexistente. «El vehículo eléctrico juega un papel clave en esta transición, pero su adopción pasa por integrarlo de forma natural en los hábitos actuales, haciéndolo tan cómodo, predecible y accesible como el coche tradicional», apuntó García-Hoz.

La movilidad influye en el voto

El informe deja además una conclusión llamativa en el plano político: el 74% de los encuestados admite que las políticas de movilidad urbana influyen en su voto en mayor o menor medida. Sin embargo, ese interés ciudadano no se traduce necesariamente en cambios profundos de hábitos.

Sólo el 26% de los conductores afirma haber cambiado realmente sus desplazamientos por la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), mientras que casi la mitad reconoce que estas medidas apenas han influido en su día a día.

ZBE sin efecto real

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, clausuró la jornada subrayando «el trabajo que está desarrollando la CEOE desde su Consejo de Movilidad Sostenible, con una visión integral que combina descarbonización, competitividad económica, cohesión territorial y viabilidad tecnológica».

Garamendi defendió la neutralidad tecnológica y la multimodalidad como vía para avanzar hacia los objetivos climáticos sin romper con la realidad operativa de ciudadanos y empresas.

El acto contó también con una mesa de diálogo sobre medidas concretas para avanzar hacia una movilidad sostenible, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento de Madrid, AEDIVE y telpark. Ignacio Merry del Val, Chief Operations Officer Off-Street de telpark, resumió la posición de la compañía: «La movilidad urbana del futuro no va solo de mover coches, sino de hacerle la vida más fácil al ciudadano. Y ahí el parking ya no es solo una plaza: es certidumbre, servicios e integración».