La caza de la codorniz ha recibido un importante respaldo institucional: varias comunidades autónomas han trasladado al Ministerio de Agricultura su rechazo a las posibles restricciones que la Unión Europea estudia imponer sobre esta especie sin contar con datos científicos que las avalen.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) y las federaciones autonómicas han valorado positivamente este posicionamiento, que refuerza la posición del sector frente a Bruselas.

Este respaldo coincide informativamente en un momento especialmente oportuno. El próximo sábado 21 de marzo, Día Mundial de los Bosques, OKGREEN celebrará en el plató de OKDIARIO un desayuno informativo en el que, entre otras cuestiones, se debatirá precisamente sobre el futuro de la caza de la codorniz en España y la presión regulatoria que llega desde Europa.

El frente autonómico

En una carta fechada el 13 de marzo, los responsables autonómicos en materia cinegética han expresado su preocupación ante la posibilidad de que se imponga desde Europa una moratoria con nuevas limitaciones a la caza que no tengan en cuenta las evidencias científicas disponibles.

El escrito recoge, además, la diversidad territorial existente en España, un factor que cualquier marco regulatorio debería contemplar antes de establecer restricciones uniformes.

La posición de las autonomías coincide con la que la RFEC y las federaciones autonómicas de caza llevan semanas defendiendo mediante un diálogo constante con sus respectivos gobiernos. Este respaldo institucional refuerza la capacidad negociadora del sector de cara a las decisiones que se adopten próximamente en Bruselas sobre la gestión de la codorniz común.

Ciencia y proporcionalidad

La federación nacional insiste en que cualquier medida sobre la caza de la codorniz debe cumplir tres condiciones: estar técnicamente justificada, ser territorialmente coordinada y proporcional, y contar con el consenso del propio sector. La RFEC rechaza que se adopten decisiones homogéneas que ignoren la variedad ecológica y cinegética de las distintas regiones españolas.

En este sentido, la RFEC solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que integre en la posición que España defienda ante la Comisión Europea tanto las aportaciones de las comunidades autónomas como las del sector cinegético. «El Ministerio conoce la responsabilidad y el compromiso del sector cinegético y debe trasladar con claridad esta realidad a Bruselas», señalan desde la federación.

Los cazadores, fuente de datos

Los cazadores españoles no son únicamente practicantes de una actividad tradicional: también son actores clave en el seguimiento, el conocimiento y la gestión de la codorniz. Su participación activa en proyectos científicos y en programas de monitorización permite disponer de información rigurosa y actualizada sobre el estado real de la especie, y ese trabajo merece el respaldo de las instituciones europeas.

Esta contribución, a menudo ignorada en los debates europeos, es uno de los argumentos más sólidos con los que el sector defiende que la caza de la codorniz debe mantenerse con las garantías que la ciencia española ya ha aportado. La RFEC reivindica que este papel sea reconocido en las negociaciones con Bruselas.

Un modelo equilibrado

La RFEC y las federaciones autonómicas se han mostrado dispuestas a colaborar con todas las administraciones implicadas para avanzar hacia modelos de gestión que equilibren la conservación de la biodiversidad con el respaldo a una actividad profundamente ligada al mundo rural. La caza, en este contexto, no es un obstáculo para la conservación, sino parte de la solución.

El sector cinegético subraya, además, que el respaldo de las autonomías al rechazo de restricciones injustificadas sobre la codorniz no es una postura gremial, sino la defensa de un modelo basado en la ciencia, la proporcionalidad y el diálogo. Precisamente los valores que, según la RFEC, debería adoptar España en su posición ante Bruselas.

Debate sobre la codorniz en OKGREEN

El próximo sábado 21 de marzo, con motivo del Día Mundial de los Bosques, OKGREEN organiza un desayuno informativo en el plató de OKDIARIO en el que la gestión cinegética y forestal centrará el debate. El evento arrancará a las 9:00 horas con una primera mesa redonda titulada La codorniz no está en peligro: ¿por qué Europa quiere limitar su caza?

En esa mesa participarán Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza; Luis Fernando Villanueva, director de Fundación Artemisan, una de las instituciones impulsoras del proyecto Coturnix; y José María Mancheño, presidente de Mutuasport.

Los tres expertos abordarán si tiene sentido una moratoria sobre la caza de la codorniz cuando no existen datos científicos que la avalen, y si Bruselas está ignorando la ciencia española sobre esta especie.