Día Mundial de los Bosques: gestión forestal y cinegética en OKDIARIO

El 21 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de los Bosques, una efeméride a la que OKGREEN quiere dar visibilidad e importancia a través de un desayuno informativo en el que abordaremos la gestión forestal y cinegética de estos espacios naturales.

Para ello celebramos dos mesas redondas en el plató de OKDIARIO con los mejores expertos y conocedores de la materia. A las 9:00 de la mañana de este Día Mundial de los Bosques emitiremos en directo la mesa titulada La codorniz no está en peligro: ¿por qué Europa quiere limitar su caza?

En esta mesa preguntaremos si tiene sentido una moratoria para esta especie cuando no hay datos científicos que la avalen. También discutiremos si está Bruselas ignorando la ciencia española sobre la codorniz.

Participarán en este debate Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza; Luis Fernando Villanueva, director de Fundación Artemisan una de las partes impulsoras del proyecto Coturnix; y José María Mancheño, presidente de Mutuasport.

Evitar los grandes incendios

Además, tendremos el placer de contar en la segunda ronda de debate en este Día Mundial de los Bosques para hablar y conocer cómo manejar el territorio para evitar grandes incendios.

Esta segunda mesa, titulada Gestión forestal para la prevención de incendios, contará con la presencia de dos expertos en la materia, como Marta Jerez, jefa de servicio de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, y Javier de los Nietos Miguel, pastor y biólogo.

PROGRAMA

Día Mundial de los Bosques: Gestión forestal y cinegética

Emisión: Sábado 21 de marzo

9:00 horas: La codorniz no está en peligro: ¿por qué Europa quiere limitar su caza?

– Josep Escandell: Presidente de la Real Federación Española de Caza

– José María Mancheño: Presidente de Mutuasport

Luis Fernando Villanueva: Director de Fundación Artemisan.

10:00 h. Gestión forestal para la prevención de incendios

– Marta Jerez: jefa de servicio de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid

– Javier de los Nietos Miguel: Pastor y biólogo