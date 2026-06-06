El pasado año, se hizo viral la imagen del Papa León XIV bendiciendo un enorme bloque de hielo que había sido extraído de uno de los muchos glaciares que se están derritiendo debido al cambio climático. La escena se produjo durante la conferencia Brindando Esperanza, organizada con motivo del décimo aniversario de la encíclica ecologista Laudato Si de Francisco.

Este episodio demuestra el compromiso de los dos últimos pontífices con la protección de la naturaleza. En este sentido, León XIV mantiene una clara línea continuista con el legado de Jorge Mario Bergoglio y su llamamiento a la humanidad para que afronte el «desafío urgente de proteger nuestra casa común» frente a las amenazas medioambientales.

Por todos estos motivos, se espera que el mensaje ecologista ocupe un lugar relevante durante la inminente visita a España de Robert Francis Prevost. La primera parada será en Madrid, donde, entre otros actos, el sumo pontífice oficiará la misa del Corpus Christi este próximo domingo en la Plaza de Cibeles.

Retirada de árboles

La preparación de este evento, considerado el acto central del viaje de León XIV a España, ha sido motivo de polémica en Madrid, debido a la retirada por parte del ayuntamiento de la capital de seis árboles para despejar el entorno de la plaza e instalar el escenario.

Según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se trata de una poda, sino de un traslado de los árboles a viveros. Dicha operación ha sido muy criticada por los grupos ecologistas, que argumentan que realizar trabajos de este tipo cuando la capital estaba en plena ola de calor resulta muy dañino para los ejemplares.

Ceremonia multitudinaria

Más allá de polémicas, lo cierto es que la emblemática Plaza de Cibeles acogerá este domingo una multitudinaria ceremonia religiosa a la que asistirán cientos de miles de fieles. Al término de la misa, se celebrará además una procesión eucarística por la zona.

Aunque no ha trascendido el contenido de la homilía, se espera que el Papa ofrezca un discurso en el que se aborden los temas que definen su acción pastoral, incluyendo la protección de la naturaleza.

Nueva misa

No en vano, el sumo pontífice aprobó el pasado año una nueva misa, llamada la Misa por el Cuidado de la Creación, cuyo objetivo es, precisamente, impulsar la conciencia ecológica de la comunidad cristiana.

Esta nueva misa ecologista ya ha sido incluida en el Misal Romano oficial. Como señala el decreto vaticano que así lo anunciaba, «es evidente que la obra de la creación se ve seriamente amenazada por el uso irresponsable y el abuso de los bienes confiados por Dios», motivo por el que se considera «oportuno añadir» esa nueva ceremonia religiosa.

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Aldea Laudato Si

Otro aspecto interesante de esta iniciativa es que la primera Misa por el Cuidado de la Creación fue celebrada por el propio León XIV en julio del pasado año en la Aldea Laudato Si, un nuevo proyecto ecológico inspirado igualmente en la encíclica de Francisco, y que no pudo ser inaugurado por el anterior Papa debido a que ya estaba muy enfermo cuando se puso en marcha.

Hablamos de un espacio de unas 55 hectáreas ubicado en Castel Gandolfo, la residencia de verano papal, muy cerca de Roma. De toda esta superficie, 35 hectáreas corresponden a jardines históricos y villas romanas del emperador Domiciano.

Las 20 hectáreas restantes albergan tierras de cultivos con más de 3.000 especies de plantas y un viñedo biodinámico. También hay animales, entre los que destacan caballos que han sido regalados por donantes de México y España. La aldea, que dispone asimismo de restaurante y mercado, está abierta a todas las personas, independientemente de su fe.

Centro de Alta Formación

Pero, sin duda, el corazón de este proyecto es el Centro de Alta Formación desde el que se impartirán programas de educación ambiental pensados para públicos muy diversos, como niños, adolescentes y personas vulnerables.

También habrá actividades dirigidas a empresarios y líderes internacionales, a los que se les invitará a reflexionar «sobre un modelo económico donde la ganancia incluya la dignidad del trabajador y el respeto a la creación», según fuentes del Vaticano.

Planta agrovoltaica

Otro ejemplo más del compromiso medioambiental de la Iglesia Católica es su apuesta por las energías renovables. Dentro de esta línea, la Santa Sede anunció el pasado año un acuerdo con Italia para poner en marcha una planta agrovoltaica.

La peculiaridad de este tipo de infraestructuras es que permiten obtener del territorio tanto energía solar como productos agrícolas.

La futura planta estará ubicada en Santa Maria di Galeria, en la zona extraterritorial que alberga las instalaciones de Radio Vaticano, y servirá para garantizar completamente el sostenimiento energético tanto de la emisora como del propio Estado pontificio.

Encuentro con Bad Bunny

Por último, no nos podemos olvidar de la que posiblemente sea la principal incógnita del viaje del Papa en España: ¿se producirá finalmente ese esperado encuentro entre León XIV y Bad Bunny?

Lo cierto es que esta posible reunión tiene más sentido del que muchos imaginan: ambos son católicos, americanos y además, personas comprometidas con causas sociales y ambientales.

De hecho, el cantante puertorriqueño es un gran defensor del sapo concho, una especie en peligro de extinción que es todo un símbolo de su país. Por ello, no sería raro que, si finalmente se produce el encuentro, la situación de este amenazado batracio sea uno de los principales temas de conservación entre su santidad y el artista. Y es que los designios del Señor son inescrutables, como sabemos.