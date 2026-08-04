Iberia fletará un vuelo científico a 10.000 metros de altitud para retransmitir en directo el eclipse total

Iberia ha organizado un vuelo especial para observar, a más de 10.000 metros de altitud, el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Se trata del fenómeno astronómico más esperado del año en España.

La compañía retransmitirá el evento en directo a través de sus redes sociales, de forma que cualquier usuario podrá disfrutar en tiempo real de imágenes inéditas desde una posición privilegiada, por encima de las nubes.

Esta retransmisión será posible gracias al nuevo servicio de wifi de alta velocidad con tecnología Starlink que Iberia está incorporando de forma progresiva a su flota, y que garantiza conexión a internet durante todo el trayecto.

Un código con historia

El vuelo llevará el código IB1473, un guiño al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico. Operará un Airbus A321XLR, uno de los aviones más modernos de la flota de la aerolínea.

Despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas, con una ruta diseñada específicamente para maximizar las condiciones de observación del eclipse sobre la provincia de Palencia.

La tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en astrofísica, un componente técnico añadido a la misión.

Investigadores a bordo

A bordo viajará también un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.

«La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra», explica Serra-Ricart.

Desde el avión también podrá observarse el entorno del Sol, incluida la posición aparente de Venus y Mercurio, además de otras estrellas visibles durante los minutos de totalidad.

Mediciones desde el aire

«Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación», afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia.

El directivo añade que «este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional».

El apoyo de Iberia a esta acción forma parte del compromiso de la compañía con la innovación tecnológica y con iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.

Ciencia y aviación unidas

Un eclipse total de Sol se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de forma que la Luna oculta completamente el disco solar desde determinados puntos de la superficie terrestre.

Aunque el Sol tiene un diámetro unas 400 veces mayor que el de la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más alejado de la Tierra, una coincidencia que hace posible este fenómeno.

Coincidencia cósmica

El del 12 de agosto será además el primero de una secuencia excepcional de eclipses sobre suelo español: le seguirán otro total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028, una tríada bautizada como el Trío Ibérico.

El eclipse del próximo 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912, aunque el último de características similares se produjo el 30 de agosto de 1905, lo que convierte esta cita en un acontecimiento astronómico de especial relevancia.

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