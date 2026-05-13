La provincia de Palencia ofrecerá uno de los mejores lugares para contemplar el eclipse solar total que el próximo 12 de agosto será visible desde una amplia franja que atravesará el norte y el este de nuestro país, desde Galicia y Asturias hasta Baleares.

El acontecimiento astronómico supone además el inicio del Trío Ibérico de eclipses que podrán observarse dentro de nuestro territorio nacional en menos de tres años. Esta espectacular secuencia ha despertado el interés de científicos, turistas y aficionados a la astronomía de todo el mundo.

Consciente de la expectación generada, la Diputación de Palencia ha decidido responder a la misma con la organización del Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (Solpé), que acogerá su Centro Cultural Provincial este próximo lunes, 18 de mayo. Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través de la página web de Astroturismo Palencia.

Científicos de renombre

En Solpé se darán cita científicos y expertos de renombre como José Carlos del Toro (Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC); Marco Romoli (Universidad de Florencia); Javier Rodríguez-Pacheco (Universidad de Alcalá); César García Marirrodriga (Agencia Espacial Europea) y Óscar Díez Higuera (Agrupación Astronómica Palentina).

La intención de la diputación provincial es que este simposio —que también cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León— sirva para acercar a la ciudadanía los últimos avances en el conocimiento del Sol, así como para poner en valor la relevancia histórica, científica y cultural de los eclipses.

«Una iniciativa que busca, además, convertir este evento en un espacio de encuentro entre expertos y público general, fomentando el diálogo, la participación y el interés por la ciencia», añaden desde la Diputación de Palencia.

Observación segura

Desde el congreso también se hará hincapié en la necesidad de observar el eclipse del 12 de agosto «de forma segura y responsable» en los espacios que se van a habilitar para ello en diferentes puntos de la provincia. La diputación va a distribuir igualmente gafas homologadas con este mismo fin.

En el caso de la provincia de Palencia, el eclipse alcanzará su fase total en torno a las 20:30 horas. Su duración será de unos 100 segundos. Asimismo, el eclipse podrá observarse de forma parcial desde las 19:30 hasta las 21:20, «ofreciendo una experiencia única tanto para la comunidad científica como para el público en general», insiste la diputación.

Camino de las Estrellas

El congreso sobre el eclipse no es un hecho aislado dentro de la estrategia turística de la provincia. La Diputación de Palencia lleva tiempo trabajando en un proyecto más amplio de promoción del cielo nocturno y del patrimonio vinculado al Camino de Santiago bajo la iniciativa Camino de las Estrellas.

La propuesta busca aprovechar dos de los grandes recursos del territorio: la baja contaminación lumínica y el importante legado histórico y monumental del Camino Francés a su paso por Palencia.

La provincia cuenta con más de 250 noches despejadas al año y amplias zonas rurales donde la oscuridad natural todavía permite contemplar el firmamento con gran calidad.

Referente del astroturismo

A partir de ese potencial, la diputación ha desarrollado una estrategia destinada a posicionar el Camino de Santiago palentino como un referente de astroturismo.

El proyecto ha permitido crear numerosos recursos multimedia y de carácter divulgativo, como vídeos cortos, un banco de astrofotografías de alta calidad y una plataforma web pública orientada tanto a visitantes como a aficionados a la astronomía.

Patrimonio monumental

Los contenidos muestran la riqueza natural, cultural y astronómica del tramo palentino del Camino Francés y ponen en valor el patrimonio monumental de 14 localidades por las que discurre esta histórica ruta jacobea. Iglesias, monasterios, campanarios y conjuntos históricos aparecen vinculados así al paisaje nocturno y a la observación del cielo.

La iniciativa evoca además la relación simbólica entre el Camino de Santiago y las estrellas. No en vano, la propia Vía Láctea ha estado históricamente asociada a la orientación de los peregrinos y al origen legendario de la ruta jacobea.

Faros del Camino

Dentro de esta estrategia se integra también el proyecto Faros del Camino, una actuación centrada en la iluminación ornamental de algunos de los principales monumentos del Camino de Santiago palentino.

Además de embellecer iglesias y conjuntos históricos, la diputación ha desarrollado un modelo de iluminación compatible con la protección del cielo nocturno y la reducción del consumo energético.

Iluminación de alta eficiencia

Para ello se han implantado luminarias LED de alta eficiencia y sistemas de control mediante relojes astronómicos que permiten adaptar la iluminación a las condiciones naturales de luz y reducir el gasto energético innecesario.

Además, los campanarios de los monumentos se han iluminado en tonos ámbar y con una potencia reducida al 36%, creando una identidad visual reconocible a lo largo del recorrido jacobeo.

En definitiva, se trata de una apuesta que combina divulgación científica, turismo sostenible y recuperación del medio nocturno en un momento en el que cada vez resulta más difícil encontrar cielos oscuros y libres de contaminación lumínica.