El próximo 12 de agosto no será un día cualquiera para los amantes de la astronomía. La causa es el eclipse solar que se podrá ver de forma total en buena parte del norte y del este de la península ibérica. Hace más de un siglo que no disfrutábamos de un fenómeno de este tipo, que además supondrá la inauguración del que ya es conocido popularmente como Trío Ibérico.

Dicho término hace referencia a los tres eclipses solares que podremos contemplar en menos de tres años en España: al del 12 de agosto le seguirán el eclipse total del 2 de agosto de 2027 y el anular del 26 de enero de 2028. El Gobierno central calcula que habrá más de 10 millones de desplazamientos en dirección a los puntos de mayor visibilidad del país.

Entre las zonas más beneficidas figura Castilla y León, comunidad ubicada en la franja de totalidad del eclipse que dará comienzo al Trío Ibérico. Por este motivo, la Junta de Castilla y León está reforzando la coordinación con las entidades locales con el objetivo de tenerlo todo preparado ante la previsible afluencia masiva de visitantes a la región en agosto.

Reuniones de trabajo

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ya ha mantenido sendas reuniones de trabajo con las diputaciones provinciales y con los representantes locales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, en un proceso de planificación que cuenta con la colaboración de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

En estos encuentros se está abordando la estrategia autonómica diseñada para garantizar una observación del eclipse «ordenada, segura y compatible» con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Reto organizativo

Para González Gago, «el eclipse del 12 de agosto representa una oportunidad única para Castilla y León, pero también un importante reto organizativo que exige anticipación, coordinación institucional y responsabilidad colectiva».

En este sentido, el consejero ha destacado que desde la Junta se está trabajando con todas las administraciones implicadas para ofrecer a ciudadanos y visitantes «una experiencia segura, evitando concentraciones descontroladas y garantizando tanto la protección de las personas como la preservación de nuestro patrimonio natural».

Dos millones

Se calcula que el fenómeno podría atraer a alrededor de dos millones de personas a la comunidad, en un contexto de enorme complejidad por la extensión del territorio, el número de municipios y la época de verano en la que se producirá.

«No obstante, la coincidencia con el periodo estival permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del eclipse en un ambiente único, marcado por las fiestas de verano en numerosas localidades, el extraordinario patrimonio cultural de Castilla y León, su amplia oferta turística, y una reconocida gastronomía que convierten este evento en una oportunidad excepcional de dinamización económica y proyección del territorio», remarcan desde la Junta.

Grupo de trabajo

Para dar respuesta a este desafío, el Ejecutivo autonómico ha activado una estrategia que integra a todas las consejerías implicadas, a través del recientemente constituido Grupo de Trabajo Eclipse 2026.

Esta estrategia contemplará actuaciones en ámbitos clave como la seguridad ciudadana, la movilidad, la salud pública, la divulgación científica y la promoción turística, así como una estrecha colaboración tanto con las entidades locales como con la Administración General del Estado.

Puntos de observación

Una de las decisiones acordadas en estas reuniones es el establecimiento de una red con más de 200 puntos de observación recomendados que permitirán canalizar de forma ordenada la afluencia de personas y minimizar riesgos. Estos espacios se organizarán en tres tipos de puntos de observación.

Los especializados se ubicarán en municipios que ya han desarrollado previamente iniciativas y proyectos vinculados a la astronomía, aprovechando su experiencia para garantizar una observación segura y de calidad.

Actividades de visualización

Por su parte, los puntos de observación provinciales corresponderán a municipios que voluntariamente quieran ofrecer actividades de visualización, seleccionados según su ubicación, servicios disponibles y accesibilidad.

Finalmente, los situados en el alfoz de grandes municipios —es decir, en las localidades del entorno o área de influencia de las ciudades de mayor tamaño— cubrirán los alrededores de los 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que deseen participar en el dispositivo previsto para el seguimiento del eclipse.

Ensayo general

La Junta de Castilla y León también ha destacado que el próximo 28 de abril, entre las 7 y las 9 de la tarde, la posición del sol en el cielo será muy similar a la del momento del eclipse. Se trata, por tanto, de una especie de primer ensayo general que servirá para que todas las personas puedan comprobar la visibilidad que tendrá el acontecimiento desde sus propios hogares o municipios.

En este sentido, se recomienda que, si la visibilidad es buena, la población autóctona evite desplazamientos innecesarios el día del eclipse a otras localidades de la comunidad, evitando las altas concentraciones de tráfico en las carreteras.

Tal y como ha señalado González Gago, la Junta continuará avanzando en las próximas semanas en la concreción de medidas, con el objetivo de que Castilla y León esté plenamente preparada para acoger este acontecimiento «único con las máximas garantías de seguridad y organización», según el consejero.