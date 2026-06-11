El brote de peste porcina africana detectado en Cataluña el pasado mes de noviembre corre el riesgo de saltar a otras comunidades autónomas. Esta es una de las conclusiones más preocupantes de la jornada técnica nacional sobre el jabalí celebrada este miércoles en el Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid, organizada por Fundación Artemisan y Fundación Bergara.

El evento ha congregado a investigadores, científicos, representantes de las administraciones y del sector porcino y cinegético para analizar la situación de la especie, los riesgos sanitarios y los retos de gestión que plantea una enfermedad que, pese a las numerosas medidas adoptadas desde la declaración del brote, sigue sin ser erradicada.

Amenaza para el sector porcino

Las consecuencias de una expansión nacional serían devastadoras para la ganadería española. El sector porcino representa el 16% de la producción agraria nacional y mueve miles de millones de euros en una actividad considerada estratégica para la economía española. La posibilidad de que el virus traspase las fronteras catalanas ha puesto en alerta máxima a toda la cadena de valor del cerdo en España.

Durante la jornada se ha subrayado la necesidad de actuar de forma rápida y coordinada: desde la detección de cadáveres de jabalíes hasta la aplicación de métodos de control como vallados, trampeo y caza selectiva y deportiva. Los expertos han coincidido en que la falta de unidad de acción entre administraciones es una de las principales causas de la dificultad para frenar la enfermedad.

Coordinación entre cazadores y científicos

En otros brotes registrados en Europa, la colaboración entre administraciones, cazadores y organizaciones científicas ha sido decisiva para erradicar la enfermedad a corto y medio plazo. Los participantes han lanzado un llamamiento a la unidad de acción, señalando que el modelo colaborativo es el único que ha demostrado resultados efectivos frente a un virus de alta mortalidad entre los suidos.

El factor que subyace a la dificultad de contener el brote es, según los expertos, la sobrepoblación de jabalíes. Fundación Artemisan ha presentado datos que cifran la población de la especie en 2,4 millones de ejemplares en España, en un contexto europeo que sitúa el total del continente entre 13,5 y 19,6 millones de individuos.

Accidentes de tráfico al alza

Las capturas no paran de crecer: 450.000 jabalíes por temporada, un incremento del 200% en los últimos 20 años, pero insuficiente para reducir una población en expansión permanente. Los problemas derivados van mucho más allá de la sanidad animal: los daños a la agricultura, la presencia cada vez más frecuente del jabalí en entornos urbanos y el aumento de los accidentes de tráfico configuran una crisis multidimensional.

En este último punto, los datos presentados durante la jornada resultan especialmente contundentes: los siniestros provocados por jabalíes en carretera se han incrementado un 61% entre 2016 y 2022, una tendencia que no da señales de revertirse. Además de la peste porcina africana, la especie es vector de otras enfermedades como la enfermedad de Aujeszky, que también afecta al ganado porcino doméstico.

Un frente institucional ampliado

La jornada ha reunido a investigadores del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), junto a representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía. El sector privado ha estado representado por la Federación Catalana de Caza, ASSICAZA y ANPROGAPOR.

La situación en Cataluña —donde, como informó OKgreen, se han capturado más de 26.500 jabalíes desde enero para contener el brote [ENLACE INTERNO]— evidencia la magnitud del operativo necesario y la urgencia de extender ese modelo de respuesta coordinada al resto del territorio nacional antes de que la enfermedad franquee nuevas fronteras autonómicas.