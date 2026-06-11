El sector farmacéutico reflexiona sobre sus retos y los desafíos futuros en materia de sostenibilidad

El sector farmacéutico es consciente de los esfuerzos que debe realizar en un contexto donde confluyen una mayor exigencia normativa ambiental marcada desde Europa y la emergencia climática.

En este escenario complejo, su propósito es seguir avanzando en materias medioambientales aplicando estrategias de sostenibilidad abordando los retos del futuro con los indicadores obtenidos en el pasado.

El objetivo es el de tratar de obtener una radiografía completa del sector con los datos recabados en su primera encuesta sobre el compromiso ambiental de la industria farmacéutica.

En este escenario, Lilly ha reunido a los medios de comunicación en un espacio de diálogo sobre salud y sostenibilidad. El encuentro, abierto por Teresa Millán, directora de asuntos corporativos de Lilly España y Portugal, ha servido para presentar su informe Lecciones aprendidas sobre la sostenibilidad del sector farmacéutico.

Preocupación ambiental en distintos frentes

En la mesa se han compartido las líneas maestras en materia de ESG, energías renovables, gestión eficiente del agua y de los residuos, ecodiseño en los envases y de movilidad más sostenible.

Por parte de Lilly, Teresa Millán ha incidido en que la compañía parte de un binomio salud-planeta: la protección de la salud pública ya no puede disociarse de la del medioambiente. El cambio climático altera los patrones epidemiológicos y obliga al sector sanitario a reducir su propia huella.

Millán ha compartido la estrategia de sostenibilidad de Lilly, con un horizonte de 4 años, reseñando que «en España tenemos la suerte de poder contar con la cadena de valor al completo».

El peso real del sector

Por parte del sector ha intervenido Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, para dar una visión global de los compromisos ambientales y sociales de la parte empresarial.

Bosch ha indicado que «la generación de medicamentos tiene un impacto indudable sobre el medioambiente, como cualquier otra actividad económica, obligados a informar sobre su impacto a través de la directiva europea», haciendo hincapié sobre la de aguas residuales.

El sector aporta el 2% del PIB español y, sin embargo, genera apenas el 0,3% de las emisiones totales de la economía. El sistema sanitario global es responsable del 4,4% de los gases de efecto invernadero, según los datos recogidos en el informe.

La representante de Farmaindustria también puso el foco en el debate del endurecimiento normativo europeo. El sector defiende que la regulación se apoye en la experiencia acumulada por las propias compañías, en las lecciones aprendidas para un mejor y más efectivo desarrollo de la industria en materias como la ambiental.

Energía limpia en Alcobendas

Teresa Millán ha expuesto que la planta de producción de Lilly en Alcobendas (Madrid) opera ya con un suministro eléctrico de origen 100% renovable. La estrategia de descarbonización avanza con la ampliación de la infraestructura fotovoltaica, que cubrirá cerca del 10% del consumo eléctrico del complejo.

La compañía evalúa, además, soluciones de transferencia térmica centralizada para reducir su dependencia del gas natural en los procesos industriales. El objetivo es alcanzar la neutralidad en carbono en sus alcances 1 y 2 antes de 2030.

Residuos y agua

En economía circular, la planta se alinea con el principio de Cero residuos a vertedero: deriva el 70% de sus residuos a reciclaje externo y alcanza una tasa de valorización del 98% en la categoría de residuos peligrosos.

La gestión eficiente del agua ha permitido reducir el consumo neto un 15%, con la recuperación de más de 12.300 metros cúbicos destinados a los sistemas de climatización. Además, en la parte de ecodiseño de envases se ha impulsado la reducción de materiales rebajando un 35% el uso del plástico y un 34% el del aluminio.

Millán ha indicado la voluntad que ha expresado la compañía al Ayuntamiento de Alcobendas de la puesta en marcha de un district heating con el objetivo de aprovechar los recursos térmicos de la fábrica en beneficio del municipio.

Un sector que se descarboniza

El esfuerzo trasciende más allá de una sola compañía. La industria farmacéutica española ha reducido un 42% sus emisiones de CO₂ desde 2008 y el 70% de la electricidad que consume en sus más de 111 plantas ya procede de fuentes renovables.

A escala global, el 80% de las grandes compañías del sector se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas o neutralidad antes de 2040. La química verde permite reducir hasta un 30% las emisiones en la fabricación de principios activos.

También se ha incidido en la apuesta por una movilidad más sostenible y descarbonizada con la utilización de biocombustibles de origen natural en el transporte. «En la actualidad sólo contamos con dos rutas europeas y esperamos tener más en el futuro a medida que salvemos el problema de la falta de surtidores», ha apuntado Millán.

Economía circular

El documento se respalda en la primera encuesta sobre el compromiso ambiental del sector en España, con 55 empresas que representan el 80% del mercado. El 82% cuenta ya con estrategias de economía circular y más de la mitad emplea materiales reciclables.

El ecodiseño ha permitido ahorrar 1.700 toneladas de materiales de envasado y lanzar 59 millones de envases con mejoras ecológicas. El sistema SIGRE, pionero en España desde hace casi 25 años, cierra el ciclo de vida del medicamento.

Una regulación a medida

El sector reclama que los nuevos marcos normativos se apoyen en criterios proporcionales y verificables. Reivindica que su peso real en los microcontaminantes del agua ronda el 10%, lejos del 92% estimado por la Comisión Europea.

Durante el encuentro se ha explicado la voluntad de Lilly de presentarse como aliada de las administraciones en la descarbonización del Sistema Nacional de Salud. La compañía sostiene que la sostenibilidad operativa es ya un motor de competitividad industrial para el sector farmacéutico español.

Talento e investigación

Más allá del medioambiente, Lilly emplea en España a 1.197 personas de 19 nacionalidades, con un 94% de contratos indefinidos. Las mujeres representan el 53% de la plantilla y ocupan el 48,76% de los puestos directivos y de mando.

La inversión en I+D superó los 77,37 millones de euros en 2025, con 102 ensayos clínicos en marcha y 4.330 pacientes participantes. La compañía adapta ya su reporte a la directiva europea CSRD y se anticipa a la futura CSDDD.