Barack Obama, sobre el cambio climático: «Nuestros hijos no tendrán tiempo para discutir sobre el cambio climático. Solo podrán convivir con sus efectos»

«Sin acciones más contundentes, nuestros hijos no tendrán tiempo para debatir la existencia del cambio climático; estarán demasiado ocupados lidiando con sus efectos». Con estas palabras, pronunciadas durante su discurso de despedida el 20 de enero de 2017, Barack Obama lanzó una de las advertencias más contundentes de su carrera política. Lejos de ser una simple reflexión, el mensaje resumía el acuerdo científico que ya alertaba sobre un futuro marcado por fenómenos meteorológicos extremos, desplazamientos de población y crecientes impactos económicos derivados del calentamiento global.

Debate actual

Cuando Barack Obama pronunció aquella reflexión, el mundo acababa de firmar el histórico Acuerdo de París y existía una creciente preocupación internacional por el aumento de las temperaturas globales. El ex presidente defendía que la discusión ya no debía centrarse en si el cambio climático era real, sino en cómo afrontar sus consecuencias y reducir sus efectos.

Su mensaje iba acompañado de otra idea que ya había repetido en numerosas ocasiones, ya que la generación actual es la primera que está experimentando de forma clara los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, la última que todavía puede hacer algo para frenarlo.

Los efectos ya son visibles

Durante las últimas décadas, los científicos han observado un incremento de los fenómenos asociados con el calentamiento global. Olas de calor más frecuentes, incendios forestales de gran magnitud, sequías prolongadas y precipitaciones extremas forman parte de una tendencia que afecta a regiones de todo el mundo.

Precisamente eso era lo que preocupaba a Barack Obama, ya que las futuras generaciones deberían enfrentarse a más desastres ambientales, mayores interrupciones económicas y movimientos masivos de población provocados por el aumento de la crisis climática.

La frase de Barack Obama sigue resonando porque transforma un debate científico en una cuestión profundamente humana. No habla solo del aumento de las temperaturas, emisiones o estadísticas, sino del mundo que van a heredar nuestros hijos.