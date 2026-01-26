Five Guys, la hamburguesería americana preferida de Barack Obama, llegará a Mallorca esta primavera

Five Guys, la hamburguesería americana preferida del ex presidente Barack Obama, aterrizará en Baleares esta primavera con la apertura de dos restaurantes en Mallorca, ubicados en Magaluf y en Palma de Mallorca, para acercar su icónica experiencia de burgers & fries a dos de las zonas más emblemáticas y concurridas de la isla.

El local de Magaluf se situará en Carrer Blanc 3, junto a la zona comercial Momentum Plaza y el Hotel Melia ME. El restaurante cuenta con una superficie interior de 150 m² y una amplia terraza exterior de 120 m², ambas con capacidad total para 96 fans de las burgers & fries de Five Guys, así como también de los icónicos cacahuetes salados, una de las grandes atracciones culinarias de la cadena.

El establecimiento de Palma estará ubicado frente al puerto, en el recientemente embellecido paseo marítimo (avda. Gabriel Roca, 27, ponent). Este nuevo Five Guys, situado a pocos metros del emblemático hotel Victoria, contará con 325 m² de superficie interior, una terraza de 30 m² y un aforo total cercano a las 100 personas.

Ambos Five Guys contarán con todos los servicios que ofrece esta cadena familiar, incluyendo kioscos de auto pedido en múltiples idiomas y ventanas de click & collect para poder llevarte la comida a la playa o a bordo de un barco. Además, ofrecerán servicio de delivery.

«Llevar la experiencia Five Guys y nuestros productos frescos de calidad a Baleares era un objetivo que nos ilusionaba desde hace tiempo. Hoy lo hacemos realidad con dos aperturas en enclaves emblemáticos de Mallorca. En un año en el que celebramos nuestro décimo aniversario en España, por fin podemos acercar nuestra propuesta a nuestros fans en las islas. Confiamos en que este sea solo el comienzo de nuestra aventura en Baleares, porque este romance no ha hecho más que empezar”, señala Daniel Agromayor, director general de Five Guys España y Portugal