El PSOE se pone en evidencia: es el único partido que no pedirá al Gobierno el convenio de carreteras de Mallorca

Representantes de Més per Mallorca, El PI, Vox y el PP han firmado este lunes una moción conjunta que se debatirá en el pleno del Consell de Mallorca de este jueves para reclamar al Gobierno de España los 230 millones de euros pendientes del convenio de carreteras liquidado en 2022 y que con la actualización de los proyectos llega a los 350 millones de euros.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, se ha reunido con diputados, senadores y consellers de la institución insular para formalizar el acuerdo e impulsar una iniciativa conjunta que será presentada también en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlament y en los ayuntamientos de toda Mallorca.

Galmés ha agradecido a las formaciones políticas que dan apoyo a esta iniciativa que pongan por encima de rivalidades políticas los intereses de los ciudadanos de Mallorca.

El presidente insular ha recordado también que el Gobierno de España acaba de firmar con Canarias un convenio de carreteras que supondrá una aportación estatal de entre 200 y 250 millones de euros anuales hasta el año 2030.

«Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias, para poder ejecutar la modernización y mejora de la seguridad que estamos impulsando en nuestras infraestructuras», ha afirmado, al tiempo que ha recordado que cuando se liquidó el convenio, en el año 2021, quedaron pendientes de pagar por parte del Gobierno de España 230 millones, que con una actualización llegan a los 350.

Galmés ha insistido en que este dinero no es para hacer grandes infraestructuras, sino que el objetivo es mejorar la red vial de la isla sin consumo de territorio y, así, poder garantizar la fluidez del tráfico, la modernización de las infraestructuras y la seguridad de los usuarios.

En este sentido, el presidente del Consell de Mallorca ha indicado que la finalidad es invertir en la modernización de carreteras, tal y como esta haciendo el Consell con el Plan de Accesos a Palma, realizando un esfuerzo con recursos propios.

Han participado en el encuentro los diputados y senadores José Vicente Marí, Martí Àngel Torres, Joan Mesquida, Maria Salom, Carlos Simarro, y Cristóbal Marqués (PP), así como Vicenç Vidal (MÉS) y Jorge Campos (Vox).

Los portavoces del Consell de Mallorca firmantes de la iniciativa han sido Catalina Inés Perelló (MÉS per Mallorca), Antoni Salas (El PI), Antonio Gili (Vox) y Núria Riera (PP). También ha estado presente el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.

Los recursos que corresponden a Mallorca

Por su parte, el diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha expresado la disposición de Més per Mallorca a sumar esfuerzos para reclamar a Madrid los recursos que corresponden en Mallorca, aunque ha advertido que estos recursos «tienen que servir para mejorar la movilidad de la isla y no para financiar macroinfraestructuras que solo fomenten todavía más el uso del vehículo privado».

En este sentido, el diputado ecosoberanista ha insistido en que el problema de movilidad de Mallorca no se resolverá con más carreteras, sino con una apuesta clara por el transporte público y la mejora de la red existente.

«Mallorca necesita inversiones importantes en movilidad y en esto podemos coincidir. Pero la gran diferencia es en qué se gasta el dinero: el PP continúa apostando por un modelo basado en ampliar carreteras mientras abandona las infraestructuras de transporte público», ha afirmado.

Durante el encuentro, Vidal también ha criticado la renuncia del PP a proyectos estratégicos como el tranvía de Palma, la supresión del carril Bus-VAO o las ampliaciones de carriles en la Via de cintura.

Vidal, al mismo tiempo, ha reclamado que el Gobierno central impulse el convenio ferroviario para las Islas.

En la misma línea, la portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha advertido que hasta ahora el gobierno insular del PP ha priorizado medidas que fomentan el uso del vehículo privado y ha insistido en que el futuro de la movilidad en Mallorca implica reforzar el transporte público y avanzar hacia una gestión integral del transporte terrestre, por lo que ha reclamado el traspaso inmediato de las competencias en esta materia.

Reivindicar lo que es justo

Por parte de los ‘populares’, el diputado y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha destacado el trabajo del presidente Galmés y la constancia en la reivindicación de lo que es justo.

En este sentido, se ha referido tanto «a la gran estafa de Armengol y Sánchez al haber quitado el dinero a los consells, pero también al haberles arrebatado la autonomía política» de las máximas instituciones insulares, que eran las que negociaban con el Estado.

Desde el PP de Mallorca han destacado que esta iniciativa permite articular una posición mayoritaria en el Consell para defender los intereses de la isla ante el Estado y han remarcado la importancia de reclamar una financiación justa para las infraestructuras viarias de Mallorca.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha señalado que Mallorca necesita inversiones reales en carreteras e infraestructuras para mejorar la movilidad y la seguridad vial.

La portavoz ‘popular’ también ha criticado que durante los años de gobierno del Pacte no se defendieran con contundencia estos recursos. «La inacción del gobierno de Catalina Cladera hizo que Mallorca perdiera oportunidades importantes en materia de infraestructuras. Ahora el Consell, presidido por Llorenç Galmés, está liderando la reclamación para que estos recursos lleguen a la isla», ha afirmado.

El ‘No’ del PSOE

El PSOE ha acusado este lunes al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de hacer «partidismo» y de «confrontar al Estado» con la moción conjunta impulsada por PP, Vox, Més per Mallorca y El PI para reclamar al Gobierno central los 230 millones de euros pendientes del convenio de carreteras de 2022.

En un comunicado, los socialistas han rechazado la iniciativa que se debatirá en el pleno del Consell este jueves y que también será presentada en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlament y en los ayuntamientos de toda Mallorca.

El partido ha reprochado a Galmés que, a su juicio, no haya hecho «nada en tres años» para lograr financiación para infraestructuras ni haya querido consensuar las propuestas de movilidad planteadas por los socialistas.

La portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha explicado que su grupo no ha participado en la elaboración de la moción ni en la ronda de reuniones con diputados y senadores porque considera que la iniciativa «no es completa ni aborda los retos reales de movilidad de Mallorca».