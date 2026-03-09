Debut a lo grande de Granollers: elimina a Sinner en Indian Wells

Un tenista español cruzándose en el camino de Jannik Sinner. La historia de vida deportiva del italiano, que una y otra vez tiene su némesis en nuestro país. Este lunes ha caído de nuevo ante una raqueta nacional y seguramente la mayoría de ustedes, cuando lean estas líneas, piensen en Carlos Alcaraz como brazo ejecutor. Nada más lejos de la realidad, el verdugo del italiano ha sido Marcel Granollers, que junto a Horacio Zeballos, ha eliminado (6-4, 6-4) de Indian Wells a la pareja formada por Sinner y Opelka.

No son los dobles la disciplina más favorable para Sinner, tampoco en el caso de Opelka, pero sí para el tándem formado por Granollers y Zeballos. La experimentada pareja, número dos del mundo actualmente y especialistas en dobles, marcó el ritmo desde el inicio e hizo valer su condición de favoritos. Esta edición de Indian Wells, además de Sinner, cuenta también con otros siete jugadores del top 10 del ranking individual.

Los vigentes campeones de Roland Garros y US Open fueron infalibles al servicio. Apenas dos bolas de rotura concedidas, más de un 83% de puntos ganados con primeros saques y un 55% apuntados con segundos. Y al resto fueron letales. Ya en el primer juego del partido pudieron quebrar el servicio de Sinner y Opelka, pero no fue hasta el ecuador de la primera manga cuando desequilibraron el partido. A la quinta bola de break fue la vencida.

Se apuntaron el primer set al saque, en poco más de media hora y a por la segunda manga. Fue más competida, aunque el resultado sea idéntico al de la primera. Hasta oportunidades de break consecutivas tuvieron que salvar antes de dar el paso y romper a la segunda. Sinner y Opelka contaron con el apoyo de Indian Wells. Uno por ser el número dos del mundo y el otro por jugar en casa. No fue suficiente para que su aventura en dobles continúe.

Aunque el currículum de Sinner en dobles tampoco va mucho más allá. El curso pasado únicamente disputó un partido, en Halle, en el que cayó derrotado. El balance a lo largo de su carrera es nulo, pues suma las mismas victorias (26) que derrotas (26). Registros que le han valido para ganar un título oficial, curiosamente con Opelka como pareja en Atlanta 2021. Granollers hace que la experiencia de Sinner en Indian Wells se limite ya únicamente a individual. Ya le espera Fonseca, cojan palomitas.