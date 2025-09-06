Granollers y Zeballos, campeones en los dobles del US Open tras levantar tres puntos de partido

Y de repente, otra corona más. Sin hacer ruido, como si con ellos no fuera la cosa. Emergen de nuevo Granollers y Zeballos. Inseparables, amigos y triunfadores en la Arthur Ashe. Rinden cuenta (3-6, 7-6(4) y 7-5) de Joe Salisbury y Neal Skupski tras un partido de alternativas. Hasta tres bolas de partido levantaron la dupla formada por el español y el argentino a la pareja inglesa que fue fundiéndose a negro desde entonces.

Segundo Grand Slam en general y del 2025 en particular para Granollers y Zeballos tras Roland Garros, donde también hicieron inclinarse a Salisbury y Skupski. Celebran con gritos de liberación de quien ha estado contra las cuerdas y ha desatado a tiempo. El español y el argentino caminaron como funambulistas y lograron mantener el equilibrio. Tres bolas de partido tuvieron en contra y las tres las levantaron.

«Estas dos, fueron dos de mis semanas más duras de siempre. Tengo que dar las gracias a los fisios y a los médicos, a todos los que me han permitido poder jugar este torneo. Ojalá sigamos luchando juntos mucho tiempo», apuntó Granollers. El partido fue una montaña rusa de emociones. Una vez zarandeaba a unos y luego a otros. Y el que mejor lo aguantó fue el que más magullado estaba.

Granollers se plantó en la Arhtur Ashe con lo que tenía después de haber sufrido dos lesiones dos meses. Una rotura en la fascia plantar a mediados de julio le tuvo seis semanas alejado de las pistas y cuando puso un pie en Nueva York una torcedura de tobillo desembocó en esguince. Nada fue hándicap para el español, quien a principios de año tuvo que bajarse del Open de Australia por una lesión en el pectoral.

A sus 39 años, tras toda una vida jugando en individuales y viviendo época de bonanzas (ganó un torneo ATP500, tres ATP250 y alcanzó el puesto 19 del ranking mundial) Granollers decidió abandonar el single y abrazar los dobles. El resultado habla todavía mejor. En sus vitrinas descansan 31 títulos. Diez de ellos de Masters 1.000 (dos en Madrid) unas ATP Finals, dos Grand Slam y el número uno del mundo logrado el pasado año precisamente en Madrid.