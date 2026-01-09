Ni azúcar ni harina: el truco de Martín Berasategui para que la salsa de tomate no quede ácida

Martín Berasategui tiene un truco para que la salsa de tomate no quede ácida, no tendrás que poner azúcar, ni tampoco harina. Hay un básico que no puede faltar en ninguna cocina, una buena salsa de tomate. Puede ser la base de una gran variedad de platos, desde un simple arroz blanco con la salsa y un poco de huevo, hasta la más básica de las pastas con este elemento y un queso rallado al momento.

Es tan sumamente simple, que quizás nos costará creer que con este simple truco conseguiremos un plus de buenas sensaciones. No hay que olvidar que el tomate es una fruta, no es una hortaliza, por lo que, determinadas variedades o piezas pueden tener una acidez considerable. Te puede encantar ese sabor o simplemente buscarás una forma de eliminarlo con la ayuda de un chef tan especial como este experto. Martín Berasategui es el cocinero con más estrellas Michelin del país y no es casualidad, nadie mejor que él conoce cada ingrediente. Es capaz de transformar lo más simple en algo maravilloso, esta salsa de tomate es la clave para crear unos platos de estrella Michelin.

Ni harina ni azúcar

Hay una serie de trucos caseros que podemos usar en estos días que tenemos por delante y que vienen de lejos. De nuestras queridas cocineras caseras, esas madres y abuelas que tenían trucos de todo tipo para acabar consiguiendo lo que necesitamos.

Esa salsa perfecta que hace unos años se cocinaba a fuego lento para acabar consiguiendo ese plus de buenas sensaciones que necesitamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Una pizca de harina para suavizar o dar consistencia a esta salsa, es algo que quizás has visto hacer. Eso sí, con un poco de tiempo para que la salsa acaba cocinando esa harina que, de lo contrario, tendría un sabor a crudo contra el que deberemos empezar a luchar.

También podemos añadir una pizca de azúcar, en un intento de corregir esa acidez que puede molestarlos. Son trucos que se han usado toda la vida y que, han acabado dando algunos resultados inesperados. Sin duda alguna, estaremos ante unos cambios de tendencia que pueden ser esenciales.

Este es el truco de Martín Berasategui para que la salsa de tomate no quede ácida

Un truco que llega de la mano de Martín Berasategui puede cambiar por completo la manera de cocinar una sencilla salsa de tomate. Un giro radical en este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna será la que nos ayudará a crear la base de un plato digno de una estrella Michelin.

Para este chef, si el tomate es bueno y se cocina a fuego lento, acaba corrigiendo la acidez por sí sólo, a medida que va acabando con esa agua que guarda dentro y va creando la consistencia y el sabor que buscamos.

Te proponemos una sencilla salsa de tomate para que pongas en práctica este truco que necesitamos visualizar.

Ingredientes:

2 kg de tomates pera

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde italiano

1 poquito de orégano

1 poquito de perejil fresco

1 cucharada de azúcar blanco

½ cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite de oliva

Cómo preparar la receta de salsa de tomate