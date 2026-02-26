Sánchez tira de otro clásico para abrir la campaña en Castilla y Léon: blindar el aborto en la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido en el inicio de la camapa electoral de Castilla y Léon a uno de los temas comodín de la política española que sigue origiando debate cuando se utiliza: el aborto.

Sánchez ha anunciado este jueves que el Consejo de Estado acaba de emitir un informe favorable a la idea del Ejecutivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución, por lo que ha asegurado que promoverán este cambio porque la ley actual «no se cumple» en su integridad al derivarse a clínicas privadas.

Durante el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE de Castilla y León, organizado en Burgos, Sánchez ha ironizado con que la derecha y la ultraderecha le acusarán de nuevo de usar este tema como «cortina de humo», pero ha atribuido a la «casualidad» que el informe del Consejo de Estado haya llegado hoy.

Acompañado por el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, Pedro Sánchez ha subrayado que este dictamen refuerza la voluntad del Gobierno de convertir un derecho civil en un mandato constitucional inexpugnable.

«Hoy somos una democracia mejor porque estamos más cerca de garantizar que ninguna mujer, viva donde viva, vea cuestionada su autonomía y su libertad de decidir sobre su propio cuerpo», ha afirmado ante los militantes congregados en el emblemático espacio burgalés. El secretario general ha destacado que el aval jurídico del Consejo de Estado dota de la máxima «seguridad y solvencia» a la reforma planteada.

Servicios públicos

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha vinculado este anuncio del aborto con la necesidad de un cambio político en Castilla y León. En este sentido, ha señalado que el proyecto que encabeza Carlos Martínez es la única garantía de que los servicios públicos y los derechos de ciudadanía se sitúen en el centro de la gestión de la Junta, frente a modelos que «miran al pasado», informa Ep.

Sánchez ha aprovechado el escenario para reivindicar el papel del PSOE como «el partido que hace avanzar a España», contraponiendo su gestión a la de aquellas formaciones que, a su juicio, intentan «frenar el progreso» mediante recursos judiciales o bloqueos institucionales. Para el líder socialista, el blindaje del aborto es un compromiso «ético y político» con la igualdad real.

En un tono marcadamente electoral, Sánchez ha pedido la movilización del voto progresista en la comunidad autónoma para «romper la inercia de décadas» y alinear las políticas de la región con la agenda de modernización que impulsa el Gobierno de España. Ha recalcado que la estabilidad institucional es clave para consolidar las reformas de carácter social y económico.