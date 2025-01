El alcalde de Soria confirma su candidatura para liderar el PSOE de Castilla y León: «Ha sido meditado»

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha confirmado este miércoles su candidatura a la secretaría general del PSOE en Castilla y León. El dirigente socialista ha asegurado que acepta esta responsabilidad para avanzar en un «rearme ideológico» desde la «solidez» de los valores socialistas. Una decisión, ha reconocido, «muy meditada» y dialogada con la militancia y con cargos orgánicos «autonómicos y nacionales».

«Han sido unos intensos meses de reflexión personal y colectiva», ha asegurado Martínez durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE en Soria.

Durante su intervención, Martínez ha querido agradecer a todos los dirigentes que han ocupado la Secretaría autonómica en el pasado y, en concreto, sobre Luis Tudanca, el actual alcalde de Soria ha reconocido que se han situado en «diferentes trincheras» durante los congresos y procesos orgánicos. No obstante el candidato socialista ha subrayado que el diálogo con el que aún ocupa la Secretaría autonómica siempre ha sido «franco y sincero», un punto en el que ha destacado que ha encontrado en él y en la Dirección autonómica «aliados para poder transformar la ciudad de Soria».

Así, el alcalde de Soria ha reconocido la generosidad de Tudanca en el proceso de precandidaturas para liderar el PSOE castellanoleonés. «La honestidad y la generosidad mostrada con este paso a un lado ha permitido avanzar en este cambio, en este rearme ideológico que pretende un cambio de rumbo cimentado sobre la solidez de nuestros valores», ha relatado.

Cabe decir que el alcalde de Soria, de momento, es el único candidato a ocupar el cargo de secretario autonómico del partido socialista a sólo un día de que se cierre el plazo para la presentación de precandidaturas a las primarias. De no haber más candidatos, Martínez sería ratificado como el nuevo líder del PSOE castellanoleonés en el Congreso autonómico del partido que se celebrará los días 22 y 23 de febrero en Magaz de Pisuerga (Palencia).

La renuncia de Tudanca

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, confirmó su renuncia a concurrir a las primarias de la formación socialista en la región. Así lo anunció el dirigente político en una rueda de prensa celebrada este martes donde dijo que su decisión contribuye a que «la unión del partido permanezca, se fortalezca y nos permita dar las batallas electorales y sociales por la gente de esta tierra que necesita».

«Dije entonces y mantengo ahora que nada ni nadie me va a apartar de la senda de unir al partido. Hace diez años el partido estaba roto. Poco había hecho yo, o nada, para contribuir a esa desunión. Tampoco lo he hecho ahora para contribuir a la que existe. Pero tanto entonces como ahora me sentí en la responsabilidad de contribuir a que se uniera», dijo el todavía secretario general del PSOE en la comunidad autónoma.

Durante su intervención, Tudanca quiso dejar claro que renuncia a presentarse a las primarias del partido por razones personales y porque, en su opinión, el rumbo del partido en la comunidad necesita un cambio. «Nadie me obliga hoy a irme, es una decisión personal», aseguró.