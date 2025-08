La noticia que nadie esperaba: una experta en finanzas revela el error que está arruinando a la gente entre los 20 y los 40 años

A la hora de administrar el dinero y las finanzas, los expertos siempre son claros sobre lo importante que resulta el ahorro. Pero claro, cuando uno es joven o está empezando en el mercado laboral, o tal vez, tiene un sueldo ajustado y apenas le da para vivir, es complicado ponerse a pensar en ahorrar. Un craso error en nuestras finanzas que puede ser complicado de lidiar entre los 20 y los 40 pero que deberíamos evitar a toda costa sino queremos acabar peor de como estamos.

Natalia de Santiago, experta en finanzas personales, ha explicado explicado en una entrevista cómo cuidar nuestros ingresos, aunque sean modestos, y qué estamos haciendo mal sin saberlo. Como señalamos, la experta considera que existe un error silencioso con respecto a las finanzas y que además, está muy extendido, ya que pocos jóvenes piensan en ahorrar para la jubilación cuando tal vez, es lo que todos deberíamos estar haciendo para no estar arruinados a largo plazo.

Una experta en finanzas desvela el error que arruina a la gente

Hablar de jubilación cuando estás arrancando tu carrera profesional o en plena crianza suena extraño, incluso fuera de lugar. Pero Natalia de Santiago lo plantea desde otro ángulo: «Invertir en tu libertad financiera». Porque no se trata de pensar en el retiro con sesenta y tantos, sino en construir una base sólida que te permita vivir más libre en el futuro. Sea lo que sea que eso signifique para ti.

Y lo que marca la diferencia no es tener grandes cantidades, sino empezar pronto. Ahí entra en juego el famoso interés compuesto, que hace que tu dinero trabaje por ti. «Con 50 euros al mes, ese dinero empieza a generarte más, de forma que no crece lineal sino exponencial», explica.

El problema es que ese tiempo con el que podemos aumentar lo ahorrado, se nos escapa si no hacemos nada. La mayoría espera a tener un sueldo mejor, menos gastos, más estabilidad. Pero ese momento perfecto no suele llegar. Lo que sí llega es la cuenta atrás, y cuando queremos reaccionar, el margen ya es mucho más estrecho.

La importancia de saber ahorrar bien

Mucha gente cree que ahorrar es meter el dinero en una cuenta y no tocarlo. Pero Natalia advierte de que eso puede ser una trampa si se hace sin pensar. «El error con los ahorros a largo plazo es el enemigo de la inflación», dice. Y tiene razón. Porque si dejas quietos 1.000 euros hoy, en diez o veinte años no valdrán lo mismo. «Al año siguiente los 1.000 euros que tienes solo van a poder comprar el equivalente a 980, por ejemplo», añade.

Eso, año tras año, va mermando tu capacidad económica sin que lo notes. De hecho, entre 2004 y 2024, la inflación acumulada en España ha sido de casi el 55%. Así que si guardaste 1.000 euros hace dos décadas, hoy valen aproximadamente la mitad. Parece exagerado, pero no lo es. El dinero, si no se mueve, se devalúa.

Por eso es tan importante pensar no sólo en guardar, sino en invertir de forma inteligente. No hace falta arriesgarlo todo ni saber de bolsa. Se trata de entender que la inflación trabaja en tu contra y que hay maneras sencillas de compensarla. Solo hay que dar el paso.

Invertir sin miedo, pero con cabeza

Cuando se habla de inversión, muchas personas se echan atrás, porque no entienden o no saben cómo hacerlo y además que les salga rentable. La experta lo resume así: «El problema es que se da una parálisis por análisis». Es decir, hay tanto donde elegir que al final no se elige nada. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando.

¿La solución? Empezar poco a poco. Con cantidades pequeñas, con productos que entiendas y con asesoramiento si lo necesitas. Hoy en día es posible invertir desde 50 euros al mes, y eso ya es mucho mejor que no hacer nada. La clave, dice ella, es simple: «No hay que invertir en algo que no entiendes, porque aunque el producto sea bueno, si lo haces mal, pierdes». Tan claro como eso.

Y no, no es un casino. «La gente no se da cuenta de que esto no es un casino, donde lo normal es que la banca gane; si no sería ludopatía». La inversión bien hecha, en general, da resultados. No se trata de adivinar el futuro, sino de jugar con tiempo, diversificación y sentido común.

Cuando el género también pesa a la hora de invertir

Otro punto que plantea Natalia, y que no suele salir tanto en las conversaciones sobre dinero, es la diferencia entre hombres y mujeres en el manejo financiero. Según explica, las mujeres tienden a ser más prudentes, menos arriesgadas, y a tener menos formación financiera. «Está estudiado y, de hecho, las mujeres somos de media más pobres», afirma.

Eso las lleva a sentirse más inseguras a la hora de tomar decisiones económicas, a participar menos y, en muchos casos, a ganar menos en el largo plazo. Mientras tanto, «el hombre, en general, ve el riesgo en positivo, en la oportunidad». Y aunque a veces inviertan «a lo loco», como dice ella con ironía, lo cierto es que esa actitud más confiada suele dar frutos.

Pero da igual el género, en definitiva, empezar a ahorrar pronto no es una recomendación más, es una necesidad si queremos llegar con libertad al futuro. Cuanto antes lo entendamos, más margen tendremos para hacerlo bien.