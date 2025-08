Mercadona sorprende con este postre que engancha: los influencers confiesan que no pueden dejar de comerlo

Estando en pleno mes de agosto, ¿hay alguien que se resista a comerse un buen helado? Además, gran parte de España se encuentra en una nueva ola de calor, por lo que si llegas a casa y deseas disfrutar de algo fresco nada como elegir el helado que arrasa en Mercadona y que todo aquel considerado influencer, recomienda en redes sociales. Un postre de Mercadona que engancha hasta el punto de querer acabarnos la tarrina al completo.

El helado no es otro que el Helado de turrón Hacendado y que ya se ha convertido en el postre más buscado de Mercadona este verano. Un helado cremoso con todo el sabor del mejor turrón, pero sin la necesidad de tener que esperar a diciembre o a Navidad. Además, este es un helado que apreciarán mucho, aquellos que disfrutan yendo a las heladerías si tenemos en cuenta, que el helado de turrón es un clásico que no falta en ninguna que se precie de calidad. Sin embargo Mercadona ha logrado incluso superar a estas, ya que muchos de los que lo prueban dice que no sólo es el mejor de todo su catálogo sino que incluso supera a los helados de turrón de las heladerías.

El postre de Mercadona que nadie puede evitar

Lo que hace especial a este helado de turrón Hacendado no es sólo su sabor, sino su textura y la sensación que deja en boca. Está elaborado con un 23% de auténtico turrón suprema, lo que se nota en cada bocado. Pero lo que realmente ha conquistado a muchos es que, al abrir la tarrina, no te encuentras con una crema genérica, sino con trozos reales de turrón que le dan un toque crujiente y casero. Esa combinación entre lo cremoso y lo sólido convierte cada cucharada en una pequeña sorpresa. No es extraño que influencers como @elenalennon en TikTok digan que «es mejor que el de la heladería», y lo dicen sin tapujos. Y lo cierto es que, si lo pruebas, cuesta llevarles la contraria.

Ingredientes que marcan la diferencia

Cuando un producto triunfa, suele haber una buena razón detrás, y en este caso, los ingredientes hablan por sí solos. Leche desnatada reconstituida, almendras tostadas, miel, azúcar, clara de huevo, mantequilla y turrón auténtico. Nada de sabores artificiales ni aromas sintéticos que traten de imitar lo original. Este helado está pensado para quien valora lo auténtico y disfruta de los detalles. Además, contiene estabilizantes y emulgentes naturales como goma garrofín o carragenanos, que garantizan esa textura cremosa sin necesidad de añadir grasas saturadas en exceso. De hecho, por cada 100 gramos, aporta 282 kcal, 6,2 g de proteínas y 16 g de grasas, cifras bastante moderadas si las comparamos con otros helados similares.

El precio también atrae

Una de las cosas que más sorprende es su precio: 3,00 euros por una tarrina de 500 ml (360 g netos). Con ese precio, es complicado no caer en la tentación de tener siempre una en el congelador. Si además tienes visitas o una comida familiar, se convierte en el postre perfecto de Mercadona para compartir sin dejarte una fortuna. Y lo más curioso es que, a pesar de su sabor gourmet, sigue siendo un producto de supermercado asequible. No extraña que se haya convertido en uno de los más buscados del verano en la cadena valenciana. Incluso hay quien reconoce que lo compra por duplicado para asegurarse de tener uno de reserva.

Un helado que ya es viral en redes

Solo hace falta una pequeña búsqueda en TikTok, Instagram o X (antes Twitter) para comprobar que no se trata de una moda pasajera. Vídeos con miles de visualizaciones muestran a usuarios abriendo la tarrina, probando el primer bocado y soltando expresiones como «brutal», «adictivo» o directamente «el mejor helado que he probado». Algunos incluso lo usan como topping para cafés fríos o le añaden galletas. Y lo mejor de todo es que la mayoría coincide en lo mismo: «no empalaga». A pesar de llevar turrón y miel, el dulzor está equilibrado y no resulta pesado, lo que lo convierte en una opción perfecta tanto para el día como para ese capricho nocturno antes de ir a dormir.

¿Helado de temporada? Para muchos, no

Aunque es verdad que la mayoría asocia el helado de turrón con la Navidad, cada vez más personas están cambiando esa idea. ¿Por qué reservar un sabor tan bueno solo para una época del año? Mercadona ha roto esa barrera ofreciendo este postre en pleno agosto, y el éxito lo demuestra. Lo compran tanto los nostálgicos del turrón navideño como los que simplemente buscan un helado con sabor intenso y diferente. Incluso hay quien dice que es «su pequeño momento de invierno en verano».