La OCU lo confirma: estos son los 5 supermercados más baratos de España en verano

Hacer la compra en el supermercado es algo habitual o que hacemos todos los días, semanas o meses sin importar si estamos o no de vacaciones. Incluso puede que ahora en verano nos dediquemos a hacer la compra allí donde estamos veraneando. Es decir, sea como sea siempre acabamos yendo al supermercado y aunque la oferta de cadenas es variada, no parece que todas estén a la misma altura cuando se trata de factores como la cantidad de productos a ofrecer, la calidad de los mismos y también como no, los precios. Al respecto de esto último precisamente, la OCU tiene mucho que decir ya que ha desvelado cuáles son, los 5 supermercados más baratos.

Y lo curioso es que este análisis de la OCU ha servido para darnos cuenta que no siempre, las cadenas que son las más populares de todas, resultan las más económicas para los consumidores. De hecho, hay cadenas que son más pequeñas o regionales y que, aunque no suenen tanto, permiten llenar el carro sin necesidad de tener que gastar demasiado o de más. Y claro, ahora que estamos en verano, y que hacemos escapadas, planes improvisados o si nos hemos ido fuera, apetece más que nunca encontrar sitios donde comprar bien a precio económico es algo que se valora y mucho. Debes saber además que algunas de estas cadenas están por toda España, otras son más locales, pero todas tienen un punto en común: te ayudan a ahorrar sin complicarte la vida.

Los cinco supermercados más baratos según la OCU

En su análisis sobre el coste de la cesta de la compra en los supermercados, Family Cash ha resultado ser el claro vencedor. Este supermercado, que no deja de crecer en España puede presumir de ser el más barato de todos, pero no es el único con precios bajos. Toma nota entonces, porque estos son los cinco supermercados más baratos este verano, según la OCU.

Family Cash

Como ya avanzamos, la medalla de oro se la lleva este verano Family Cash. Según los datos del estudio, es la cadena más económica del país en términos generales. Su apuesta es clara: precios bajos, productos de primera necesidad y grandes superficies donde hacer una compra completa. No es raro entonces que se haya ganado un hueco entre las familias que buscan estirar el presupuesto todo lo posible.

Sin embargo, no está presente en todas las provincias, pero allí donde tiene tienda, marca la diferencia. Si tienes uno cerca, puede que ni necesites comparar con otros.

Cash Fresh

Para quienes viven en Andalucía o Extremadura, Cash Fresh no es ninguna sorpresa. Esta cadena lleva años compitiendo en el terreno del ahorro y, al parecer, lo está haciendo bien. La OCU la incluye entre las cinco más baratas, y no por casualidad. Sus precios destacan sobre todo en productos básicos, como fruta, verdura o embutido. Puede que no tenga una imagen tan llamativa como otras marcas más mediáticas, pero cumple con su promesa: hacer la compra sin sustos al pasar por caja.

Supermercados Deza

Si estás en Córdoba y alrededores, puede que ya conozcas Deza, una cadena local que ha logrado posicionarse entre las más baratas de España. No sólo es cuestión de precio. La OCU también destaca que la relación entre lo que pagas y la calidad del producto es muy razonable. Es de esos supermercados que no suelen salir en los anuncios, pero que ganan terreno gracias al boca a boca. Y lo cierto es que, en tiempos como los actuales, eso dice mucho.

Tifer

Poco conocido fuera de su comunidad, Tifer se ha ganado un puesto de honor en esta lista. Su área de influencia se centra en Castilla y León, y allí se ha consolidado como una opción fiable para quienes buscan precios bajos. El informe lo deja claro: es de los supermercados más competitivos del país, especialmente en productos de alimentación diaria. Quizá no tenga la variedad de otras cadenas más grandes, pero en lo esencial cumple, y con creces.

Más Ahorro

Aunque no ocupa el primer puesto, la OCU lo señala como uno de los supermercados más recomendables en relación al precio. Está presente en varias provincias y, sin grandes campañas ni fuegos artificiales, ofrece una compra sensata. No es el típico sitio donde vas a por productos gourmet, pero sí uno al que puedes acudir con confianza para cubrir lo básico sin pasarte del presupuesto.

¿Y las grandes cadenas?

Aunque no lideran el ranking, algunas cadenas más conocidas siguen teniendo peso. Alcampo, por ejemplo, destaca por tener el hipermercado más barato de España según la OCU, y en especial, el que está en la avenida Diagonal de Barcelona. Lidl, por su parte, ha ajustado precios en muchos productos y se mantiene como una opción bastante competitiva. No están en el top 5 general, pero siguen siendo accesibles, fiables y con buena cobertura en todo el país.