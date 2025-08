Ordenan el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro por su reacción a las masivas manifestaciones en Brasil

El Tribunal Supremo Federal (TSF) brasileño ha ordenado este lunes el arresto domiciliario del ex presidente, Jair Bolsonaro, tras constatar que ha «violado de forma reiterada» las restricciones judiciales impuestas en su contra (uso de redes sociales prohibido, uso de tobillera electrónica, etc…) mientras se desarrolla un juicio en su contra por intento de golpe de Estado.

La resolución ha sido emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los principales blancos de los ataques de Bolsonaro y sus aliados, señala que el ex mandatario incumplió las medidas cautelares que le «prohibían expresarse en redes sociales o emitir mensajes políticos», incluso a través de terceros. Pese a estas órdenes, Bolsonaro participó en una manifestación el pasado fin de semana en la playa de Copacabana (Río de Janeiro), donde fue ovacionado por miles de seguidores, y su discurso fue retransmitido por múltiples canales digitales administrados por sus aliados, incluidos sus propios hijos.

El Supremo considera que la conducta de Bolsonaro representa una «afrenta directa al Poder Judicial» y una estrategia deliberada para eludir las restricciones impuestas en el marco de un proceso penal en curso por su presunta implicación en la planificación de un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, que perdió frente al comunista Luiz Inácio Lula da Silva. Por lo que, desde la Fiscalía brasileña, se ha propuesto una pena de 40 años de prisión para el ex presidente y una inhabilitación permanente que le impediría asumir cargos públicos.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, ha publicado un mensaje en su perfil de X (antes conocido como Twitter) en el que califica el arresto de su padre como «una prisión sin crimen, sin pruebas, sin juicio… Simplemente, un crudo abuso de poder para silenciar al líder de la oposición brasileña».

My father, Jair Bolsonaro, was arrested today for supporting, from his own home, the Brazilian people who took to the streets to demonstrate against the abuses of supreme court justice Alexandre de Moraes. And because me and my brothers posted pictures of him.

A prison without… pic.twitter.com/OsuPq5uLDU

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 4, 2025