Las agencias anticorrupción de Ucrania han destapado una trama millonaria de sobornos vinculada a la compra de drones y sistemas de guerra electrónica. Los contratos fueron inflados hasta en un 30%, según las autoridades, que ya han detenido a un diputado, varios funcionarios locales y miembros de la Guardia Nacional. Ucrania infló así contratos militares hasta un 30%, además de haber un diputado arrestado, hay varios militares implicados y protestas por un intento de controlar a los fiscales anticorrupción. El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha intentado atajar la crisis al destituir a dos funcionarios implicados en la trama de corrupción en plena guerra con Rusia.

Zelenski ha destituido a Serguí Haidai, responsable de la Administración Estatal de Mukáchevo, en la región de Transcarpacia, en el suroeste de Ucrania, y a Andrí Yurchenko, responsable de la Administración Militar Municipal de Rubizhne, en el distrito de Severodonetsk, dentro de la región oriental de Lugansk.

Esta trama de corrupción de drones en Ucrania llega después de que el Ejecutivo intentara restringir la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP).

El escándalo ha sacudido al Gobierno de Volodímir Zelenski, que intenta mantener una imagen de transparencia frente a la opinión pública y los socios internacionales. El presidente Volodímir Zelenski ha reaccionado asegurando que Ucrania seguirá con su política de «tolerancia cero» contra la corrupción y ha agradecido la labor de los investigadores.

La polémica llega apenas días después de que el Ejecutivo intentara restringir la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), lo que desató protestas masivas en Kiev, las más intensas desde el inicio de la invasión rusa.

Ante la presión ciudadana y el rechazo internacional, Zelenski se ha visto forzado a retirar el proyecto y presentar una nueva ley, que fue aprobada por el Parlamento en solo nueve días y devolvió la independencia a los fiscales.

