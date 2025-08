El edil de Paiporta que se negó a hablar en español sólo tiene «conocimiento elemental» de valenciano

Alejandro Jorge Sánchez Tarazona, el concejal de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Paiporta que se ha negado en el último Pleno a responder en español a una vecina originaria de Cuenca, no es paradójicamente ningún experto en valenciano. De hecho, sólo tiene acreditado el «conocimiento en grado elemental» en esa lengua. Así, lo manifiesta el propio edil en su currículum de la página de transparencia de la web municipal. El grado elemental supone, de facto, un conocimiento muy básico del valenciano. De ahí, que sorprenda aún más el empeño del edil en no querer explicarse en español con una persona que, precisamente, no entendía el valenciano.

Se da la circunstancia de que, precisamente, el Pleno en que el edil socialista se negó a responder en español a una vecina originaria de Cuenca es en el que el PSOE, que el representa como edil, sellaba su pacto con la coalición nacionalista Compromís para lo que resta de legislatura. Y Compromís le da una enorme importancia al tema de la lengua valenciana.

En aquel Pleno, la vecina afectada tuvo que aguantar incluso que otra persona presente en la sala y cuya imagen no se ve en el vídeo publicado por OKDIARIO este viernes, se dirigiera hacia ella con una frase que ha recordado los tics y clichés del nacionalismo excluyente más rancio: «Si vives en Paiporta debes entender valenciano, ¿no?».

El edil que se negó a responder en español es el concejal de Urbanismo del municipio. La pregunta de la mujer versó sobre un pipí can. Ahora, transcurridos unos días, la decisión del concejal socialista de responder sólo en valenciano sigue sin entenderse. El título de valenciano en grado elemental es la única titulación del citado concejal en materia de esa lengua. Por ello, lo paradójico es que, sin embargo, no aceptara hablar con una vecina en otra lengua que no fuera el valenciano.

No obstante, y a pesar de que su titulación certificada es de «grado elemental» en valenciano, al final del currículum asegura, en el capítulo correspondiente a datos de interés: «Valenciano hablado y escrito (lengua materna)». Pero no es esa la certificación oficial que refleja en el currículum, sino la de valenciano en grado elemental.

La reacción del edil de Urbanismo de la localidad valenciana de Paiporta, Sánchez Tarazona, en el Pleno, de negarse a responder en español a la vecina que le preguntó en el Pleno, ya tiene consecuencias, como ha publicado OKDIARIO. Así, Vox ha decidido presentar una moción al próximo Pleno que exige la reprobación por el Pleno y la dimisión del edil por «despreciar» a la citada vecina. Vox reclama también al concejal que pida disculpas públicas a la afectada y solicita un protocolo para erradicar la discriminación lingüística en el Ayuntamiento.