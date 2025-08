La AEMET lanza un aviso especial por la peor ola de calor en España y avisa: las zonas más afectadas

La AEMET lanza un importante aviso ante el calor más temido del verano que llega a España, las temperaturas arrasarán estas zonas de España que se preparan para lo peor. Este verano no vamos a escaparnos de un tiempo que parece que nos guardará más de una sorpresa inesperada. Lo que nos espera es un marcado cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos tiempos que corren. Deberemos empezar a pensar en un verano que se alarga más de lo que esperaríamos.

El buen tiempo se ha convertido en un problema, ni una nube ni lluvia a la vista, estaremos pensando en prepararnos para afrontar un cambio de tendencia que puede ser esencial. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo puede ser posible. Los expertos de la AEMET lanzan un importante mensaje que nos pone en una situación complicada que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. El calor más temido del verano llega a España en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

La AEMET lanza un aviso ante el calor más temido del verano

La segunda gran ola de calor de la temporada ya es una realidad en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán unos días de transformación en los que todo puede ser posible.

Este mes de agosto es el de las vacaciones por excelencia. Muchas personas esperan estos días para empezar una serie de cambios en sus rutinas que pueden ser esenciales. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que marcará estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que no habrá ni nubes, ni tormentas, el gran riesgo que nos está esperando es un cielo despejado con unas temperaturas que no paran de subir.

Las alertas están activadas con una previsión del tiempo que, sin duda alguna, puede llevarnos a una situación del todo inesperada o incluso a cambiar de planes para evitar las horas centrales del día.

Estas son las zonas más afectadas por las temperaturas

Los expertos ponen sobre la mesa un cambio en las temperaturas que nos afectará de lleno. Tenemos por delante una situación que puede poner los pelos de punta, en especial, si tenemos en cuenta una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Continuará un tiempo anticiclónico en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas en el norte de la Península y en Baleares, sin esperar precipitaciones. Únicamente se darán cielos nubosos o con intervalos de nubosidad baja al principio en regiones del norte y este peninsular, norte de Canarias y sur de Alborán, con probables bancos de niebla matinales dispersos en zonas altas y una tendencia a despejar. Por la tarde también se desarrollarán algunos intervalos de nubes de evolución en montañas del centro, sur y este peninsular. Probable calima ligera en el sur peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en el norte de Baleares y mitad norte y este peninsular, esperándose ascensos notables en el área cantábrica, alto Ebro y norte de Galicia. Descenderán en el extremo suroeste y se mantendrán estables en el resto. Se superarán los 34-36 grados de forma prácticamente generalizada en el interior peninsular, así como en Rías Baixas y puntos de Alborán, esperando rebasar los 40-42 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y entorno del Miño. Las mínimas aumentarán en la mitad norte peninsular, exceptuando en el Cantábrico y nordeste de Cataluña donde se esperan descensos locales; manteniéndose con pocos cambios en el resto del país. No bajarán de 20-22 grados, incluso localmente de 25, en el Mediterráneo y mitad sur de la vertiente atlántica».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará moderado con probables intervalos de fuerte el viento del nordeste en el litoral noroeste de Galicia, el alisio en Canarias y el levante en puntos de Alborán y en el Estrecho, donde son probables las rachas muy fuertes. También será moderado el viento de componente este en el Cantábrico y la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares amainando y rolando a oeste. Predominio de vientos flojos de componentes este y sur en el resto, rolando a componente oeste en la vertiente atlántica y con tendencia a arreciar en litorales del Levante».

Las alertas estarán activadas por calor extremo: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, con ascensos notables en regiones del extremo norte. Probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho».