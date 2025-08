El restaurante favorito de la Reina Sofía está en Málaga: tienen las mejores sardinas

En el sur se come estupendamente. Bueno también en el norte, y en realidad en todo el país. Pero nos quedamos abajo, y destacamos el restaurante favorito de la Reina Sofía. Está en Málaga y resalta por su producción local. En Semana Santa de 2024, la Reina emérita Sofía estuvo por la ciudad y pasó por el chiringuito Rocamar, ubicado en el barrio de Huelin. Una de las señas de este restaurante es que da al mar y por esto hay que anotarlo si alguna vez estás en la ciudad.

Según su web, se trata de un rincón de exquisita cocina mediterránea en primera línea de playa. Justo en el Paseo Marítimo Antonio Machado, con maravillosas vistas al mar. Cuenta con una cocina excepcional y marinera, además de varios espacios para celebraciones o mesas más pequeñas si vas con pareja. Así es un lugar amplio y acogedor espacio ideal para todo tipo de eventos y celebraciones. Además se de distingue por sus dos espacios centrales, el gran comedor, y la gran terraza exterior, elegida por todos en épocas estivales ya que está a escasos metros de la orilla del mar.

Qué se come en el restaurante favorito de la Reina Sofía está en Málaga

Rocamar es un clásico entre los chiringuitos de la costa malagueña. Ofrece lo mejor de la gastronomía mediterránea a escasos metros de la orilla del mar. Gracias a su larga trayectoria y al cuidado del servicio y los detalles, se ha convertido en uno de los mejores restaurantes de la capital.

¿Qué comerás? Pues hay de todo: y está especializado en pescaíto frito, mariscos, raciones varias, arroz caldoso, espetos de sardinas y de otros pescados más grandes, todos sus productos son frescos de alta calidad y a precios inmejorables.

La carta incluye otras propuestas típicas de la cocina malagueña, como la ensaladilla rusa, la porra antequerana, berenjenas fritas o gazpachuelo malagueño. Así es como especifican en su web sus responsables.

A su vez, y para los amantes de la carne, podemos encontrar múltiples opciones como las hamburguesas, el entrecot, la presa ibérica y la pechuga de pollo. Pero una vez sentado en la orilla del mar sería una pena desaprovechar la ocasión y no pegarse un festín de exquisitos productos marineros.

Como no, las sardinas son su plato fuerte: unos espetos jugosos y bien asados, al estilo típico de la costa, con su sal y su limón. Ello se mezcla con la variedad de ensaladas frescas, raciones de adobo, salmonetitos, calamaritos y boquerones. Los mariscos como las almejas salteadas, las vieiras, las conchas finas o los carabineros. También comerás deliciosas paellas y arroces, destacando el arroz caldoso con bogavante.

Para acompañar, cerveza o vino de las mejores denominaciones de origen. No te pierdas los deliciosos postres caseros que elaboran en su cocina, sin olvidar su oferta de alta coctelería. Así que ya sabes que se trata de un rincón bien completo donde los pescados, el marisco y los arroces destacan por encima de muchos otros platos que también lucen en la carta.

Otros restaurantes donde comer espetos

Las Palmeras

Con 45 años de historia, Las Palmeras mantiene viva la esencia marenga a través de una cocina honesta y sin artificios, donde el producto fresco marca cada jornada. Espetos, frituras, mariscos y guisos tradicionales conviven con una de las bodegas más completas de la zona, en un espacio pensado para disfrutar sin prisas frente al Mediterráneo.

Este 2025, Las Palmeras ha sido reconocido con un Solete de la Guía Repsol, un distintivo que premia a aquellos lugares auténticos, cercanos y disfrutones, donde se come bien y uno siempre quiere volver. Un restaurante familiar que sigue siendo un referente en la Costa del Sol gracias a su compromiso con la calidad, la tradición y la memoria gastronómica de Málaga.

Punta Roca

En Castelldefels, este establecimiento de Tibu-Ron Group, se ha posicionado en el place-to-be para una experiencia veraniega completa all-day-long. Hay coctelería, hay hamacas, hay masajes, actividades playeras y, por supuesto, hay buena comida. Y entre toda una carta de excelencia mediterránea, se han llevado su merecido las brasas. Auténtico restaurante-santuario en la materia, hay Eso sí, no hay perderse el tomahawk de un kilo, las berenjenas a la brasa con stracciatella di latte y salsa Hoisin, la pata de pulpo con patatas al ‘caliú’, los espetos de sardinas con ajo y perejil, la costilla de vaca y el rodaballo.

La Font del Gat

Es un lugar para disfrutar del aire libre. Donde no hay ataduras, se come, se baila, se escuchan dj, se ve el paisaje de Barcelona desde las alturas. Y se come genial, desde espetos con menú cerrado a arroces. Un merendero como los de antes, que ocupaban las montañas de Montjuic y que vuelven para revivir aquellos ambientes de antaño. Todo con el sello del Grupo Confiteria.