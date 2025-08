Fernando Alonso arrodilla a la Fórmula 1: no pasó de 300 km/h en Hungría por este motivo

Fernando Alonso dio una auténtica exhibición en Hungaroring. El bicampeón del mundo puso a todos los amantes de la Fórmula 1 en pie con su actuación en el GP de Hungría. Salía quinto y consiguió terminar en esa posición tras trazar una estrategia junto a Aston Martin de ir a una parada. Pero lo más sorprendente no fue que le saliera bien la jugada, sino que terminó la carrera siendo el único piloto de toda la parrilla que no pasó de los 300 km/h en toda la carrera.

La gestión de neumáticos de Magic Alonso fue digna de poner en las escuelas, toda una lección de pilotaje y control de la carrera para poder conseguir su mejor resultado del año. Por momentos parecía que Verstappen iría también a una parada y que le arrebataría esa quinta plaza al español, pero Red Bull vio que no iba a ser posible y volvieron a parar a su piloto, lo que le devolvió el quinto puesto a Fernando.

Desde que lograron clasificar bien el sábado, Fernando Alonso y Aston Martin tenían clara la estrategia: ir a una parada. El asturiano aguantó 39 vueltas con el medio antes de parar en boxes. Es decir, el 14 resistió más de la mitad de la carrera con la misma goma para poder llevar a cabo su idea de ir a una parada. Los datos reflejan la gran gestión que hicieron tanto el piloto como el equipo durante el Gran Premio.

Cómo explicaríais a alguien que no tiene ni idea de Fórmula 1, que un piloto ha terminado quinto sin pasar de los 298km/h en toda la carrera. «Fernando Alonso» pic.twitter.com/DI9fQ2XVtL — Magic Alonsou (@alomgc14) August 3, 2025

La velocidad máxima que alcanzó Fernando Alonso en el GP de Hungría fue de 298 km/h, algo que ha llamado la atención de todos los fans de la Fórmula 1. El penúltimo más lento, según esta gráfica de F1 Telemetry Data, fue Gabriel Bortoleto, sexto en carrera. El brasileño, que forma parte de la cartera de jóvenes pilotos del español, llegó a los 315 km/h con el Sauber, 17 km/h más rápido que el Aston Martin, pero aun así no pudo batirle en pista.

Alonso no necesitó el DRS

No era un problema de velocidad punta del Aston Martin porque Lance Stroll alcanzó los 320 km/h, por encima del McLaren del ganador Lando Norris. El verdadero motivo de que Alonso no pasara de 300 km/h fue porque tuvo aire limpio toda la carrera gracias a la gran gestión del equipo a la hora de meterle en boxes. Midieron muy bien cuándo hacer la parada para que no saliera en tráfico. Del resto ya se encargó Magic.

Al tener aire limpio toda la carrera, el 14 no tuvo que abrir DRS en ningún momento porque no tenía a pilotos delante. Tampoco tuvo que defenderse en exceso en las últimas vueltas para defender la quinta posición. No obstante, al ser un circuito tan difícil para adelantar, eso hizo que se formara un tren de DRS en algunos momentos. Pero al final, Alonso logró gestionar las gomas a la perfección para cruzar la línea de meta en quinta posición sin necesidad de tener que sufrir en los últimos giros. Un show digno de un auténtico mago.