Susto tremendo en León: Leo Baptistao se desploma en el Cultural-Almería y se va en camilla

Leo Baptistao dio el susto de la jornada 2 de Segunda División en el minuto 65 del partido entre la Cultural Leonesa y el Almería. El jugador del equipo andaluz se desmayó sobre el césped tras ser atendido por los servicios médicos después de sufrir una fuerte caída en una disputa de balón con Rodri Suárez. Cuando el brasileño se disponía a volver al terreno de juego cayó a plomo, haciendo saltar todas las alarmas en el estadio.

Por suerte, Baptistao se fue en camilla con claros gestos de malestar, pero consciente, lo más importante en este tipo de situaciones que de vez en cuando ocurren en el fútbol y en el deporte. Rubi, entrenador del Almería, le cambió por Arnau Puigmal después de que la mayoría de jugadores de uno y otro equipo se acercasen a preocuparse por la salud del futbolista de 32 años.

El golpe tras chocar con el capitán de la Cultural fue realmente fuerte para Baptistao. Tanto que tuvo que retirarse hacia la banda para que los médicos del Almería chequearan que todo estaba en orden. El brasileño, que había dejado signos de dolor y malestar, se desplomó hacia adelante justo cuando iba a regresar al encuentro y la preocupación por unos minutos fue máxima hasta comprobar que estaba consciente.

Baptistao fue trasladado en camilla hacia la ambulancia y desde el estadio directamente al hospital para someterse a más pruebas y descartar algo más grave que un desmayo. El brasileño es un veterano de la Liga al haber pasado por otros equipos como Atlético de Madrid, Betis, Villarreal, Espanyol o Rayo Vallecano.

Leo Baptistao anota para el Almería

El incidente ocurrió en el 65′, siete minutos después de que el propio Baptistao adelantara al Almería con el único gol del choque. El brasileño anotó de cabeza para marcar el 0-1, un tanto que bien podía valer la primera victoria del conjunto andaluz en el presente curso y la segunda derrota de la Cultural en la temporada de su regreso al fútbol profesional.