Menos de 2 euros: el truco que usan en Finlandia para no encender la calefacción

En Finlandia, donde los inviernos son largos, oscuros y extremadamente fríos, los habitantes han aprendido a convivir con temperaturas que pueden llegar a descender por debajo de los -30 °C en algunas regiones. Frente a este reto climático, han desarrollado estrategias que combinan ingenio, economía y eficiencia energética, y uno de los métodos más conocidos y sencillos, que apenas cuesta dos euros, consiste en cubrir las ventanas con plástico.

La idea es simple, pero sorprendentemente eficaz. Al colocar una capa de plástico sobre las ventanas, se crea una barrera que funciona como aislante adicional. Éste pequeño espacio de aire atrapado entre la ventana y el plástico actúa como un escudo térmico, impidiendo que el frío del exterior entre en la vivienda y que el aire caliente se disipe hacia afuera. Según expertos en eficiencia energética, este método puede reducir la pérdida de calor por las ventanas hasta en un 50 %.

El truco finlandés para el invierno

El procedimiento para aplicar este método sorprendentemente sencillo. Se necesita una lámina de plástico transparente, cinta adhesiva resistente y un secador de pelo para tensar el plástico y eliminar arrugas.

Las láminas más finas pueden rasgarse con facilidad o no generar suficiente aislamiento, mientras que los plásticos específicos para ventanas, más resistentes y diseñados para soportar cambios de temperatura, ofrecen un resultado más duradero. Además, es importante que el plástico quede completamente adherido al marco y sin espacios por donde pueda escapar el aire caliente.

Primero, se limpia cuidadosamente la superficie de la ventana para asegurar que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, se coloca el plástico sobre el marco y se fija con cinta adhesiva, procurando que quede lo más estirado posible. Para un acabado más profesional, se puede aplicar calor con un secador para tensar el plástico y crear una película lisa y uniforme.

En ciudades como Helsinki o Tampere, donde es necesario encender la calefacción durante gran parte del día, este escudo térmico puede significar un ahorro anual de cientos de euros por vivienda. Asimismo, esta técnica ayuda a reducir la condensación en las ventanas, un problema frecuente en los hogares finlandeses durante los meses más fríos del año. La condensación puede favorecer la aparición de moho y deterioro en los marcos y el sellado de las ventanas, así que es un truco que realmente merece la pena.

A diferencia de las mantas, los burletes o los paneles de cartón, el plástico es fácil de instalar, económico y no ocupa espacio cuando no se necesita. En Finlandia, esta práctica se ha popularizado hasta el punto de convertirse en un consejo habitual que las autoridades y asociaciones de consumidores incluyen en guías de ahorro energético.

Medidas complementarias

Una de las estrategias más visibles es el uso de cortinas gruesas. Las cortinas actúan como barreras físicas que reducen la pérdida de calor a través de las ventanas, que suelen ser los puntos más vulnerables de cualquier vivienda. Cuando las cortinas se cierran, se crea un espacio adicional que retiene el aire caliente y evita que escape hacia el exterior.

Las alfombras son otro recurso habitual. Más allá de la estética, al cubrir el suelo, actúan como aislante adicional, evitan que el frío suba desde las superficies de cerámica, madera o piedra. En una vivienda finlandesa típica, los suelos sin alfombra pueden sentirse extremadamente fríos incluso cuando la calefacción está encendida, por lo que colocar alfombras gruesas en las habitaciones contribuye a conservar el calor generado por el sistema de calefacción.

Finalmente, colocar láminas reflectantes detrás del radiador es un truco sencillo pero muy eficaz para mejorar la eficiencia energética en el hogar. Estas láminas actúan como un espejo que refleja el calor que normalmente se perdería hacia la pared, devolviéndolo a la habitación y aumentando la sensación de confort sin necesidad de subir la calefacción. Además, ayudan a reducir el consumo energético, lo que se traduce en facturas más bajas y un menor impacto ambiental. Su instalación es rápida y económica: basta con colocar la lámina detrás del radiador, pegándola a la pared con cinta adhesiva resistente al calor o con soportes específicos.

En definitiva, los hogares finlandeses no dependen únicamente de la calefacción para afrontar el invierno. Este enfoque integral refleja la adaptación al clima extremo, así como un compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia.