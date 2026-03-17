Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 16 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 519 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Andrés se ha quedado completamente sin palabras al recibir una carta de lo más impactante, a la par que misteriosa. Nieves ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para acercar posturas con Pablo, y este no puede evitar sentirse profundamente culpable, como es de esperar. Salva aclara a Mabel cuáles son sus sentimientos por Claudia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido ser testigos de cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de rechazar, sin piedad, una propuesta realizada por Digna. Tasio y Paula aprovechan la ocasión que se les ha presentado para sincerarse, como nunca antes, sobre su beso. Marta no puede evitar sentir muchísimo miedo de haber perdido a Cloe para siempre, mientras que Miguel ha querido comunicar a Luz todos los detalles sobre un diagnóstico verdaderamente demoledor.

¿Qué sucede en el capítulo 520 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 17 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido ser testigos de cómo Digna hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Cloe de que luche por Marta. En cuanto a Tasio, tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel como consecuencia del tema de la equiparación salarial.

Por si fuera poco, Begoña ha querido aprovechar para enseñar la colonia a Beatriz, mientras que Carmen y Claudia parece que han dejado todo atrás, hasta tal punto de dar paso a la reconciliación. ¡Lo hacen contra todo pronóstico! Mabel hace todo lo que está en su mano para que Claudia, después de todo, no se lleve un buen chasco.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Alberto, por su parte, no ha dudado un solo segundo en hacer una petición de lo más inesperada a Luz. Y lo hace sin tan siquiera tener en cuenta las posibles consecuencias de sus actos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.