Encuesta: ¿Quién será el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ hoy, jueves 28 de mayo, según los lectores de Happy FM?

Tras la repentina salida de Ivonne Reyes por culpa de un accidente en una de las pruebas, que ha puesto su continuidad en duda, Supervivientes 2026 vive una de sus expulsiones clave de cara a la recta final de la aventura. José Manuel Soto, Darío y Borja son los nominados de esta semana que se juegan la eliminación definitiva. Ellos tres son los que están en manos del público después de que Claudia Chacón fuese salvada por enésima vez por el público el pasado martes, dejando claro que tiene todas las opciones de llegar a la final. Abrimos la encuesta para que puedas votar por quién quieres que sea el expulsado de esta noche. Además, descubrimos qué han opinado los seguidores de Happy FM en las redes sociales.

En Facebook las opiniones están repartidas, aunque es el nombre de José Manuel Soto el que más se escribe para salir, pese a que también tiene una gran parte de seguidores. En Instagram las opiniones también tienen al cantante como el gran villano de esta edición. Un 47 % de nuestros seguidores arde en deseos de ver al sevillano despedirse de sus compañeros. Borja es el segundo con más opciones de ser eliminado, con un 29 % de los votos. Por último, siempre según los seguidores de Happy FM en Instagram, Darío se salvaría al tener un 24 % de los votos en su contra. En definitiva, nuestros seguidores en redes sociales han dictado sentencia y creen que será Soto el eliminado de hoy, jueves 28 de mayo de 2026, en Supervivientes.

Puedes dejar tu opinión y votar en la encuesta de Supervivientes de Happy FM que encuentras arriba.

El parte médico de Ivonne Reyes: ¿Abandono forzoso?

El gran foco de preocupación de la noche está en la salud de Ivonne Reyes. Tras sufrir un aparatoso percance durante el último juego de recompensa, la concursante tuvo que ser evacuada de urgencia a un centro médico para someterse a pruebas exhaustivas. Esta noche se desvelará el esperado comunicado oficial que determinará si Ivonne puede reincorporarse a la aventura o si se ve obligada a abandonar el sueño de los 200.000 euros por prescripción médica. La venezolana es una de las que más necesita ese dinero, por lo que hará todo lo posible por seguir en el programa.

La playa de Supervivientes sigue en plena pelea

A esto se le suma el polvorín que ha dejado el privilegio de Claudia en La Zona Roja. Convertida en la encargada única de asignar las tareas del día a día, su gestión ha provocado un terremoto de reproches y alianzas rotas en el grupo que prometen dejar muchos vídeos en la gala de esta noche.

Dos pruebas al límite: ‘El ascenso de Poseidón’ y ‘El abismo’

Para colmo de males, los robinsones tendrán que vaciarse físicamente en dos retos espectaculares: