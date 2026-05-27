Ivonne Reyes, evacuada de urgencia en ‘Supervivientes 2026’ tras un aparatoso accidente

El pasado martes 26 de mayo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2026 presentada por Ion Aramendi. De esta forma, no solamente conocimos el nombre del primer concursante salvado de la semana, sino que también fuimos testigos de una nueva prueba de recompensa en la que Ivonne Reyes sufrió un aparatoso accidente por el que tuvo que ser atendida por el servicio médico del reality. Todo comenzó cuando el azar determinó los tres equipos que iban a jugar. De esta manera, Maica, Claudia y Alba jugaban juntas, al igual que hicieron José Manuel Soto, Darío Linero y Borja Silva por un lado y, por otro, Aratz, Alvar e Ivonne Reyes. Cuando llegó el turno de este último grupo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de cómo los tres comenzaron el juego a toda velocidad y a un muy buen ritmo.

De un momento a otro, y contra todo pronóstico, la concursante de Supervivientes 2026 sufrió un aparatoso percance en uno de los saltos al agua desde la estructura. Hasta tal punto que tuvo que ser atendida, a toda prisa, por el equipo médico. Mientras tanto, sus otros dos compañeros continuaron el juego desde el minuto por el que se habían quedado, tratando de hacer que la ausencia de Ivonne no se notase mucho en el resultado final. Iban a luchar también por ella, a pesar de ese durísimo golpe que se había dado. Tras lo ocurrido, y para tratar de evitar que existiese algún tipo de preocupación entre familiares y amigos de la concursante de Supervivientes 2026, María Lamela quiso dar a conocer la última hora: «Acabamos de recibir el parte médico de Ivonne Reyes», comenzó diciendo.

Y añadió: «Las primeras informaciones que nos aporta este equipo médico tras observarla son que han visto que se ha hecho daño en una pierna y por eso han decidido evacuarla y hacerle todas las pruebas pertinentes. Seguimos muy pendientes del resultado de esas pruebas para saber si puede continuar en esta experiencia; esperemos que sí».

Poco después, Ion Aramendi quiso ir mucho más allá: «Vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuente el equipo médico. Lo importante es que está en buenísimas manos y se le van a hacer todas las pruebas necesarias para evaluar su estado de salud, cómo está esa pierna y, en cuanto tengamos información, os lo contamos».

Al final de la noche, María Lamela quiso actualizar la información sobre el estado de salud de la concursante de Supervivientes 2026 tras haber sufrido ese aparatoso accidente en plena prueba de recompensa: «Ivonne Reyes está en estos momentos en el hospital junto al equipo médico. Está realizándose todas las pruebas pertinentes».

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora del reality desde los Cayos Cochinos de Honduras quiso añadir algo más: «El jueves conoceremos el resultado y el dictamen médico, sabremos si podrá continuar en la aventura o tendrá que abandonar Supervivientes. Tranquilidad, porque está en las mejores manos», recordó. ¡Esperemos que todo haya quedado en un susto!